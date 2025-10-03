Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2946157
Zee OdishaOdisha Trending

ପୁଲିସ ଏସ୍‍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍କାମ୍‍ର ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠୁ? କାହିଁକି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଜରୁରୀ?

ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସରେ ସବ୍‍ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ବା ଏସ୍‍ ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି କେଳେଙ୍କାରୀରେ ୧୧୭ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ହେଲେ ଆସାମୀ ନୁହନ୍ତି।  ଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ପୀଡ଼ିତ ବା ଭିକ୍ଟିମ୍‍।  ମୂଳ ଆସାମୀ ବା କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିବା କାରକ କିଏ ଓ କାହିଁକି ଏଯାଏ ସେ ବହାରକୁ ଆସି ନାହିଁ?

Reported By:  Harihar Panda|Last Updated: Oct 03, 2025, 02:45 PM IST
  • ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଓ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏକ କମ୍ପାନୀକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ଆଇଟିଆଇ ଲିମିଟେଡ୍‍। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆଇଟିଆଇ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍‍ ଭାବେ ଖ୍ୟାତ ଥିଲା। ଏହି କମ୍ପାନୀ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଟେଲିକମ୍‍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଡାଟା କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣଠାରୁ ପିସିବି ତିଆରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଏହି କମ୍ପାନୀ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ହେଲେ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରିବା ବିଷୟ ଏହାର ଓ୍ବେବସାଇଟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ଦାୟିତ୍ୱ ଏହି ସଂସ୍ଥା ନେଇଛି। ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ସଂସ୍ଥା ନାଁରେ କେବେ ଆସି ନାହିଁ। ଏଣୁ ଓପିଆର୍‍ବି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଆବେଦନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପାରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଖାତାଦେଖା, ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶନ ଦାୟିତ୍ୱ ଏହି ସଂସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଏ।  

Trending Photos

ପୁଲିସ ଏସ୍‍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍କାମ୍‍ର ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠୁ? କାହିଁକି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଜରୁରୀ?

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସରେ ସବ୍‍ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ବା ଏସ୍‍ ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି କେଳେଙ୍କାରୀରେ ୧୧୭ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ହେଲେ ଆସାମୀ ନୁହନ୍ତି।  ଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ପୀଡ଼ିତ ବା ଭିକ୍ଟିମ୍‍।  ମୂଳ ଆସାମୀ ବା କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିବା କାରକ କିଏ ଓ କାହିଁକି ଏଯାଏ ସେ ବହାରକୁ ଆସି ନାହିଁ? ଆଜିକୁ ଘଟଣା ୫ଦିନ ବିତିଥିଲେ ବି କ୍ରାଇମ୍‍ବ୍ରାଞ୍ଚ କାହିଁକି ଏ ଦିଗରେ ଚୁପ୍‍?   
ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଳିନ୍ଦରେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କେମିତି ଏ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା ଆଉ କାହିଁକି ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ  ସିବିଆଇ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ୩ଟି ପ୍ରମୁଖ ବିନ୍ଦୁରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରେ।

ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ବେସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଏଜେନ୍ସୀ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଓ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏକ କମ୍ପାନୀକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ଆଇଟିଆଇ ଲିମିଟେଡ୍‍। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆଇଟିଆଇ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍‍ ଭାବେ ଖ୍ୟାତ ଥିଲା। ଏହି କମ୍ପାନୀ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଟେଲିକମ୍‍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଡାଟା କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣଠାରୁ ପିସିବି ତିଆରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ଏହି କମ୍ପାନୀ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ହେଲେ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରିବା ବିଷୟ ଏହାର ଓ୍ବେବସାଇଟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ଦାୟିତ୍ୱ ଏହି ସଂସ୍ଥା ନେଇଛି। ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ସଂସ୍ଥା ନାଁରେ କେବେ ଆସି ନାହିଁ। ଏଣୁ ଓପିଆର୍‍ବି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଆବେଦନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପାରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଖାତାଦେଖା, ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶନ ଦାୟିତ୍ୱ ଏହି ସଂସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଏ। 
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଟେଣ୍ଡର ପାଇବା ପରେ ଏହି ସଂସ୍ଥା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆଉ ଦୁଇଟି ସଂସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିବା  ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ଏହି ସଂସ୍ଥା ଏହାର ପରିବହନ ତଥା ପରିଚାଳନାରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇଟି ସଂସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍‍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପୁଲିସ ଚାକିରି ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଘରୋଇ ଏଜେନ୍ସୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ମାର୍ଫତ ଥିଲା ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା। 

ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଆଇଟିଆଇ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍‍  ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସୀ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗପାଇଁ ଚାକିରିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ  ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ତା ପାଖରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଲାଗି ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା।  ପୁଣି କେଉଁ ଆଇନ ବଳରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ସଂସ୍ଥା ନିଜର କାମକୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା ତାହା ବି ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ଏହା ଏକ କେନ୍ଦ୍ର- ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅପରାଧ ହୋଇଥିବାରୁ ଏ ତଦନ୍ତଭାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି।  

Add Zee News as a Preferred Source

ପୂର୍ବରୁ ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ମାଣ ଏଜେନ୍ସୀ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ ସେଥିରେ ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି। ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍‍ ଅଧିକାରୀ ବି ଚାକିରି ହରାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ରାଜ୍ୟ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସର ଏକ ଅଙ୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବା ବି କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। 
ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଚାକିରି ଫିକ୍ସିଂ। ଏ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାର ସହାୟତା ଆଇଟିଆଇ ଲିମିଟେଡ୍‍ ନେଇଥିଲା ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଅନିୟମିତତାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ସଂସ୍ଥାରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପଞ୍ଚସଫ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି  ସିଲିକନ୍‍ ଟେକ୍ ଲାବ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍‍।  ପ୍ରଥମ କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଦ୍ଦଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି। ଏବଂ ଏହି କମ୍ପାନୀ  କଟକ ଆର୍‍ଓସିଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସମୟ ହେଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ।  ଏହି କମ୍ପାନୀ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏହି କମ୍ପାନୀ ନିଜେ ଟେଣ୍ଡର ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିବାରୁ ଏହା ସିଲିକନ୍‍ ସହ ମେଣ୍ଟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ। ଏହିକ୍ରମରେ ସିଲିକନ୍‍ ଯେଉଁ ୫ଟି ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ  ସରକାରଙ୍କ ଟେଣ୍ଡର ପାଇଛି ସେଥିରେ ପଞ୍ଚସଫ୍ଟ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନିକଟରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏଏସ୍‍ଓ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସିଲିକନ୍‍ କରିଥିବାରୁ ଏହାର ବି ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। 

ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ଓ ସରକାରଙ୍କ ନାକତଳେ ଏସବୁ ଫିକ୍ସିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବାବେଳେ ଏହାର କୌଣସି ବି ସୁରାକ ପୁଲିସ ନପାଇବା ଏକ ବହୁ ସଂଯୋଜିତ କାରବାର ଭଳି ମନେ ହୁଏ। ଏଣୁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଆଶା କରାଯାଇ ନପାରେ। 

ତୃତୀୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଏ କାରବାର ହେଉଥିଲା ତାହା ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‍ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। କାରଣ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସରେ ୭ ଦିନ ଆଗୁଆ ନିଆଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍‍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ  ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍‍ ଯୋଗେ ନିଆଯାଉଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରୁ ୫ ଘଣ୍ଟାର ଯାତ୍ରା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଯାଇ ପୁଲିସ ଏହାର ସୁରାକ ପାଇଲା। ତାହା ପୁଣି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ। ଅର୍ଥାତ୍‍ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଲିସ ଗୁଇନ୍ଦା ଫେଲ ମାରିଛି ବା ଜାଣି ଶୁଣି ଗୁଇନ୍ଦାକୁ ପଙ୍ଗୁ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଫଳ ହେଉଛି ସେଠାରେ କ୍ରାଇମ୍‍ ବ୍ରାଞ୍ଚ କିପରି ସତ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ କରିବ?

ଏ ଶଙ୍କା ଭିତରେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପ୍ରତିଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଭରସା କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯେ ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବେ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ହିଁ ଚୟନର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେବ ତାହା କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।

About the Author
author img
Harihar Panda

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

operation sindoor
ପାକିସ୍ତାନର ୧୨ ବିମାନ ନଷ୍ଟ କରିଛୁ...ବଡ଼ ଖୁଲାସା କଲେ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ
Liquor shops closed
ଆଜି ମଦ କାଉଣ୍ଟର ବନ୍ଦ
Odisha Police SI Exam
ପୁଲିସ ଏସ୍‍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍କାମ୍‍ର ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠୁ? କାହିଁକି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଜରୁରୀ?
Vladimir Putin
Vladimir Putin: ଆମେରିକାର ଟାରିଫ ଉପରେ ପୁଟିନ୍ ଙ୍କ ଉତ୍ତର- ଭାରତ କାହା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ ନା
Sri Jagannath Temple
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜିଠାରୁ ରାଇ ଦାମୋଦର ବେଶ, ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାର୍ତ୍ତିକବ୍ରତ
;