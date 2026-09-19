Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Food Safety: ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଚାଲିଥିଲା ଖାଦ୍ୟର ଖେଳ! ରୋଷେଇ ଘରୁ ମିଳିଲା ଫଙ୍ଗସ୍ ଓ ମୂଷା

Food Safety: ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଚାଲିଥିଲା ଖାଦ୍ୟର ଖେଳ! ରୋଷେଇ ଘରୁ ମିଳିଲା ଫଙ୍ଗସ୍ ଓ ମୂଷା

ଏହି ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଅନେକ ରୋଷେଇ ଘରେ ଫଙ୍ଗସ୍, ମୂଷା, ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ, ଏକ୍ସପାୟରୀ ନନ୍‌ଭେଜ୍ ଓ ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନିୟମିତତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୋଟ ୧୫୨ଟି ଟିମ୍ ଯାଞ୍ଚରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୬୩ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ସୁଧାର ପାଇଁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁତର ଅନିୟମିତତା ମିଳିଥିବା କେତେକ ଆଉଟଲେଟ୍‌ର ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ସହ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 19, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 10:53 AM IST
Food Safety: ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଚାଲିଥିଲା ଖାଦ୍ୟର ଖେଳ! ରୋଷେଇ ଘରୁ ମିଳିଲା ଫଙ୍ଗସ୍ ଓ ମୂଷା
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
NISER Student Death: ଜଟଣୀ ନାଇଜରରେ ଅଘଟଣ, ହଷ୍ଟେଲ ଛାତରୁ ପଡ଼ି ଛାତ୍ର ମୃତ
2
3
4
5