/Food Safety: ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଚାଲିଥିଲା ଖାଦ୍ୟର ଖେଳ! ରୋଷେଇ ଘରୁ ମିଳିଲା ଫଙ୍ଗସ୍ ଓ ମୂଷା

Food Safety: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ଫୁଡ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଯାଞ୍ଚ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଔଷଧ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ (FDA) ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ୨୩୩ଟି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ କାର୍ଟ, ଷ୍ଟଲ୍ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବିରୋଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ଏହି ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଅନେକ ରୋଷେଇ ଘରେ ଫଙ୍ଗସ୍, ମୂଷା, ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ, ଏକ୍ସପାୟରୀ ନନ୍ଭେଜ୍ ଓ ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନିୟମିତତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୋଟ ୧୫୨ଟି ଟିମ୍ ଯାଞ୍ଚରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୬୩ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ସୁଧାର ପାଇଁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁତର ଅନିୟମିତତା ମିଳିଥିବା କେତେକ ଆଉଟଲେଟ୍ର ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ସହ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି।
ନୋଏଡାରେ ରୋଷେଇ ଘରର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ
ନୋଏଡାରେ FDAର ୫୭ଟି ଟିମ୍ ୭୧ଟି ଫୁଡ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ୪୨ଟି ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୩ଟି ଆଉଟଲେଟ୍ର ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭୁଲ୍ ତାପମାତ୍ରାରେ ରଖାଯାଉଥିବା, କଞ୍ଚା ଓ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟକୁ ପାଖାପାଖି ରଖାଯାଉଥିବା ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘରେ ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ ମଇଳା ବାସନ, କୀଟପତଙ୍ଗ, ଏକ୍ସପାୟରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଓ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଅନୁଚିତ ଷ୍ଟକ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ମଧ୍ୟ ଅନିୟମିତତା
ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ୫୨ଟି ଟିମ୍ ୭୮ଟି ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ ଓ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ୪୨ଟି ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। କେତେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ହାଇଜିନ୍ ଓ ସାନିଟେସନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନିୟମିତତା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା।
କେତେକ ଫୁଡ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ରେ ରୋଡେଣ୍ଟ, ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କାନ୍ଥରେ ଫଙ୍ଗସ୍ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ଗ୍ରେଭି କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ ଓ ଜଳ ଜମିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ମିଳିଥିଲା। ଗୁରୁତର ଅନିୟମିତତା ମିଳିଥିବା ଆଉଟଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି।
ଗୋରଖପୁରରେ ୮୪ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଯାଞ୍ଚ
ଗୋରଖପୁରରେ ୪୩ଟି ଟିମ୍ ୮୪ଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ୭୯ଟି ସୁଧାର ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ପାଳନ ନକରୁଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦିଆଯିବ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ରୁଟି ଦୂର ନହେଲେ ଲାଇସେନ୍ସ ନିଲମ୍ବନ, ବାତିଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।
ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ଘରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ, ବୈଧ ଲାଇସେନ୍ସ, ଗୁଣବତ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ କଞ୍ଚାମାଲ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାପମାତ୍ରାରେ ଖାଦ୍ୟ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହ ଖେଳୁଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବିରୋଧରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।