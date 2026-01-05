Advertisement
Gajapati Maharaja Pushyabhisheka: ଆଜି ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ୟାଭିଶେକ: କାହିଁକି, କେମିତି ହୁଏ ଏହି ସମାରୋହ

Gajapati Maharaja Pushyabhisheka: ଆଜି ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ୟାଭିଶେକ: କାହିଁକି, କେମିତି ହୁଏ ଏହି ସମାରୋହ

ଭାରତର କୌଣସି କୋଣରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଆଉ ନାହିଁ, ପୁରୀ ବି ସେଥିରୁ ବାଦ୍‍ ପଡ଼ି ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ବିକାଶର ପ୍ରତିଟି ପାଦକୁ ତାଳ ଦେଉଥିବା ପୁରୀ କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲି ନାହିଁ। ଏହିକ୍ରମରେ ଆଜି ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ର ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଶ୍ରୀନହରରେ ସ୍ତୋତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଗହଣରେ

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 05, 2026, 07:18 AM IST
  ପୁରୀର ପରମ୍ପରାରେ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କେହି କେହି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଉ କେହି ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର ରଜା।

Gajapati Maharaja Pushyabhisheka: ଆଜି ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ୟାଭିଶେକ: କାହିଁକି, କେମିତି ହୁଏ ଏହି ସମାରୋହ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତର କୌଣସି କୋଣରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଆଉ ନାହିଁ, ପୁରୀ ବି ସେଥିରୁ ବାଦ୍‍ ପଡ଼ି ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ବିକାଶର ପ୍ରତିଟି ପାଦକୁ ତାଳ ଦେଉଥିବା ପୁରୀ କିନ୍ତୁ ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲି ନାହିଁ। ଏହିକ୍ରମରେ ଆଜି ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ର ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଶ୍ରୀନହରରେ ସ୍ତୋତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଗହଣରେ ଏହି ନୀତି ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସ୍ୱୟଂ ଗଜପତି ମହାରାଜା ସିଂହସନରେ ଆରୋହଣ କରିବା ପରେ ଷୋଳ ଶାସନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମେତ ବତିଶି କରବାଡ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀଫଳ ଓ ପଇତା ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରି ନୀତି ପାଳନ କରାଯିବ। ପଞ୍ଚଦେବତା ପୂଜା କରାଯିବା ପରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପୂଜା, ରାମଭିଷେକ ନୀତି କରାଯାଇ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଗରେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରାଯିବ। ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ଶାସନ ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏହି ନୀତି ପାଳନ କରାଯିବ।

ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ କାହିଁକି ଏ ନୀତି? କ’ଣ ଏହାର ପରମ୍ପରା? କେମିତି ପାଳନ କରାଯାଏ ଏହି ଅଦଭୁତ ପରମ୍ପରା, ପୁଣି  ବିଶ୍ୱର ବିଶାଳ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ?

ଏ ପରମ୍ପରା ପୁରୀରେ ଅନେକ ପୁରୁଣା। ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସ୍ଥାନ କରିଥିବେ ସେ ଯାଏ ଏ ପରମ୍ପରା ଜୀବୀତ ଥିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।

ପୁରୀର ପରମ୍ପରାରେ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କେହି କେହି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଉ କେହି ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର ରଜା।  ଏହିକ୍ରମରେ ପୌଷ ମାସର ଏହି ପର୍ବ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଭଗବତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣର ଏକ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।

ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀନଅର ବା ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ରାଜପ୍ରସାଦ ଆଜି ଫୁଲ ଓ ଦୀପରେ ସଜା ଯାଇଛି। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସ୍ତୋତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଗଜପତିଙ୍କୁ ଦେବ ଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଭିଶେକ ମଣ୍ଡପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାଆନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ବୈଦିକ ରୀତି ନୀତି ସହକାରେ।

ଗଜପତି ମହାରାଜା ଶ୍ୱେତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ମଣ୍ଡପକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ସେ ସାଧାରଣ ରାଜାଙ୍କ ପରି ଗର୍ବରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ସମର୍ପିତ ସେବକ ଭାବରେ ଆସିଥାଆନ୍ତି। ବେଦ ମନ୍ତ୍ରର ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ ରାଜଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପବିତ୍ର ଜଳରେ ଅଭିଷେକ କରିଥାଆନ୍ତି, ଯାହା ପୁଣିଥରେ ଆଜି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇପାରେ।   

ଅଭିଷେକ ପରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ନୂତନ ପାଟବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଶୀଳ୍ବାଦ ପାଇଁ ଯାଇଥାଆନ୍ତି।  ସେଠାରେ ସେ ନିଜର ରାଜକୀୟ ଖଣ୍ଡା ଓ ମୁକୁଟକୁ ଦେବୀଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପି ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି।

  ଏହି ଅଭିଶେକ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ସୁକ୍ତ ଓ ପୁରୁଷସୁକ୍ତ ପାଠ କରାଯାଇଥାଏ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପାଠ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହ ମଙ୍ଗଳାଭିଶେକ ମନ୍ତ୍ର, ଐନ୍ଦ୍ର ମହାଭିଶେକ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଠ କରାଯାଇଥାଏ।

