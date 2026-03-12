Advertisement
Gas Booking App: ଗ୍ୟାସ ବୁକିଂ ଆପ କ୍ରାସ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଉପଭୋକ୍ତା

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 12, 2026, 03:02 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ଗ୍ୟାସ ବୁକିଂ କଲ୍ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମନିକଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ସାଧାରଣ ଦିନ ତୁଳନାରେ ଗ୍ୟାସ ବୁକିଂ ପାଇଁ କଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ୮ ରୁ ୧୦ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଇଣ୍ଡେନର ବୁକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କ୍ରାସ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅନେକ ଉପଭୋକ୍ତା ଫୋନ୍, ଆପ୍ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରିପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। କିଛି ସହରରେ, ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେଠାରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିଥିଲା।

ସେହିପରି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଏକାଥରେ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଯାହା ହଠାତ୍ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପକାଇଲା। ଏହି କାରଣରୁ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ IVRS ନମ୍ବର କିମ୍ବା ମିସ୍ଡ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିଥିଲା।

କଲ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ 8-10 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ମନିକଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଇଣ୍ଡେନର IVRS ଏବଂ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକରେ ହଠାତ୍ ବୁକିଂ ପାଇଁ କଲ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। କଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ସାଧାରଣ ଦିନ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୮ ରୁ ୧୦ ଗୁଣ ଅଧିକ ଥିଲା। ଏହାର ଡିଲର୍ସଙ୍କୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତାରେ କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ କଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ସମଗ୍ର ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଚାପ ପକାଇଛି ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନେ କେତେକ ସମୟରେ ସଂଯୋଗ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।

ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ
ସିଷ୍ଟମରେ ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ, ଅନେକ ସହରର ଲୋକମାନେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରିପାରି ନଥିଲେ। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ, ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁ ନଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଅନେକ ଲୋକ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଅନେକ ଥର କଲ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବୁକ୍ କରିପାରି ନଥିଲେ।

ସରକାର ଗ୍ୟାସ ବୁକିଂ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି।
ସରକାର ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ, ଗୋଟିଏ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ କରିବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବୁକିଂ ପାଇଁ ଅତି କମରେ 25 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ଅବଧି 21 ଦିନ ଥିଲା। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଧିକ ବୁକିଂ କରିବାରୁ ରୋକିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।

