Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3140423
Gas Cylinder Price Today: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍? ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରମୁଖ ସହର ନୂଆ ଦର

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 14, 2026, 12:36 PM IST

Trending Photos

Gas Cylinder Price Today: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ୧୫ ଦିନ ବିତିଛି। ଆଗକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବି ନେଇପାରେ। ଆମେରିକା ଇରାନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ବଳି ପଡୁଛି ଭାରତ । ଇରାନ୍ ରୁ ଆସିଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ କମି ଯାଉଛି। ଫଳରେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା LNG/LPG ଗ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଫଳରେ କଳାବଜାରୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳରେ ଭାରତର ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, କୋଲକାତା ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଓଡିଶା ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର କିଣିବା ପାଇଁ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 

ଇସ୍ରାଏଲ, ଆମେରିକା  ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି(ଶନିବାର) କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ?

Add Zee News as a Preferred Source

୧୪.୨ କେଜି ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ୍ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ୯୧୩.୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ ୯୧୨.୫୦, ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ୯୨୧.୫୦, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ୯୧୫.୫୦, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ୮୬୨.୫୦ ଓ ଜୟପୁରରେ ୯୧୬.୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।  ସେହିପରି ପାଟନାରେ ୧,୦୦୨.୫୦, କୋଲକାତାରେ ୯୩୯.୦୦, ଚେନ୍ନାଇରେ ୯୨୮.୫୦, ନୋଏଡାରେ ୯୧୦.୫୦, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୯୩୯.୦୦, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ୯୬୫.୦୦ ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ୯୫୦.୫୦ ଓ କେରଳର ରାଜଧାନୀ ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍ ରେ
୯୨୨.୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। 

ସେହିପରି,ମେଟ୍ରୋ ସହର ଗୁଡିକରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି (୧୯ କେଜି ସିଲିଣ୍ଡର)ମୂଲ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ୧,୮୮୩.୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ
ମୁମ୍ବାଇରେ ୧,୮୩୬.୦୦ ଟଙ୍କା, ଚେନ୍ନାଇରେ ୨,୦୪୩.୫୦ ଓ କୋଲକାତାରେ ୧,୯୮୮.୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ, ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ ଦର ପାର୍ଥକ୍ୟ  ରହିଛି। ସିଲିଣ୍ଡର କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ, ବିପିସିଏଲ ଏବଂ ଏଚ୍ପିସିଏଲର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ମଧ୍ୟ ଦର ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

