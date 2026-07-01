Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /LPG Gas Cylinder Price: ଜୁଲାଇ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଗ୍ୟାସ ଦରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ବୃହତ ହ୍ରାସ

LPG Gas Cylinder Price: ଜୁଲାଇ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଗ୍ୟାସ ଦରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ବୃହତ ହ୍ରାସ

ଜୁଲାଇ ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛି। ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସରକାରୀ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି (୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ) ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ୧୮୩.୫୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହ

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jul 01, 2026, 08:05 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 08:05 AM IST
LPG Gas Cylinder Price: ଜୁଲାଇ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଗ୍ୟାସ ଦରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ବୃହତ ହ୍ରାସ

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ୨୩ OAS ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ, ବର୍ଷା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
top 10 news todayJun 30
2
Man convicted in niece murder case gets sentence at BrahmapurJun 30
3
Supreme CourtJun 30
4
Odia NewsJun 30
5
Odisha newsJun 30