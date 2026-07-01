/LPG Gas Cylinder Price: ଜୁଲାଇ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଗ୍ୟାସ ଦରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ବୃହତ ହ୍ରାସ

LPG Gas Cylinder Price Drop Today: ଜୁଲାଇ ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛି। ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସରକାରୀ ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି (୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମ) ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ୧୮୩.୫୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ମୂଲ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ, ଏବଂ ବାହାରେ ଖାଇବା ଶସ୍ତା ହୋଇପାରେ।
ଦିଲ୍ଲୀରେ କେତେ ରହିଛି ଏବେ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ
ଆଜି ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାଲିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ। ୧୯ କିଲୋଗ୍ରାମର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୧୮୩.୫୦ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ଏବେ ୨୯୩୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତଥାପି ଘରୋଇ ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମର ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୯୪୨ ଟଙ୍କା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି।
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ମଧ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଗତକାଲି 3,236 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବେ 3,052.50କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ₹979.50 ରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି।
ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବରରେ ₹ 1,018.00 (ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ) ଓ ₹ 3,415.50(ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ), ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ: ₹ 966.50 (ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର), 3,128.00 (ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର), ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ 1,007.50 (ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ) ଓ 3,205.00 (ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର), ଆସାମ 991.00 (ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ) ଓ 1,031.50 (ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର) ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ 951.50 (ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ) ଓ 2,954.50 (ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର), ଛତିଶଗଡରେ 1,013.00 (ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ) ଓ 3,171.00 (ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର), ଦିଲ୍ଲୀରେ 942.00 (ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ) ₹ 2,930.00 (ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର), ଗୋଆରେ 956.00 (ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ଓ 3,012.50 (ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର), ଗୁଜୁରାଟରେ 949.50 (ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ) ଏବଂ 2,990.00 (ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର) ଟଙ୍କା ରହିଛି। .
ସରକାର ଡିଜେଲ ଏବଂ ଜେଟ୍ ଇନ୍ଧନ (ATF) ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଟିକସକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ଉନ୍ନତ ଉପଲବ୍ଧତା ଯୋଗୁଁ, ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହି ହ୍ରାସର ଲାଭ ସିଧାସଳଖ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ଯଦିଓ ଆଜିର ହ୍ରାସ କେବଳ 19 କିଲୋଗ୍ରାମର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଯାହା ବାହାରେ ଖାଇବା ଟିକେ ଶସ୍ତା କରିପାରେ। ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ଏଲପିଜି ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସର ଏହି ଧାରା ଜାରି ରହେ, ତେବେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇପାରିବେ।