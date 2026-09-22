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Nagaon Bypoll 2026: ଆସାମରେ ଭୂପେଶ ବଘେଲ-ଗୌରବ ଗୋଗୋଇଙ୍କ କାରକେଡ୍‌ରେ ପଥରମାଡ଼, ପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ

ଏହି କାରକେଡ୍‌ରେ ଆସାମ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ତଥା ଛତିଶଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେଶ ବଘେଲ, ଆସାମ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଗୌରବ ଗୋଗୋଇ, ସାଂସଦ ରକିବୁଲ ହୁସେନ, କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିବାମୋନି ବୋରାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 22, 2026, 06:44 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 06:44 AM IST
Nagaon Bypoll 2026: ଆସାମରେ ଭୂପେଶ ବଘେଲ-ଗୌରବ ଗୋଗୋଇଙ୍କ କାରକେଡ୍‌ରେ ପଥରମାଡ଼, ପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ
Image Credit: Image Source: Social Media X

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Priyambada Rana

Priyambada Rana

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