ଆସାମ: ଆସାମର ନଗାଁ ଲୋକସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟରେ ସୋମବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସାମାଗୁରି ଅଞ୍ଚଳର ବର୍ମା ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଉଥିବା କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ କାରକେଡ୍ ଉପରେ ପଥରମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଘଟଣାରେ କିଛି ଗାଡ଼ିର କାଚ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
आज नगांव में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे कांग्रेस के काफ़िले पर भाजपा के लोगों ने प्राणघातक हमला किया है।
हमारी कारों पर पत्थरों से हमले हुए, कार का शीशा टूट गया। भीतर बैठे एआईसीसी के सचिव मनोज चौहान और अन्य साथियों को चोटें आईं हैं।
मैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव… pic.twitter.com/1rPkRkN0iR
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) September 21, 2026
ଏହି କାରକେଡ୍ରେ ଆସାମ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ତଥା ଛତିଶଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେଶ ବଘେଲ, ଆସାମ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଗୌରବ ଗୋଗୋଇ, ସାଂସଦ ରକିବୁଲ ହୁସେନ, କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିବାମୋନି ବୋରାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଥିଲେ।
Just now while heading to an election rally in Nagaon, Assam BJP workers attacked the car in which former Chief Minister Bhupesh Baghel and myself were travelling with stones and bottles. Police were requested much in advance to control the crowd but the situation was allowed to…
— Gaurav Gogoi (@GauravGogoiAsm) September 21, 2026
କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ବଢ଼ିଲା ଉତ୍ତେଜନା:
ସ୍ଥାନୀୟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କଂଗ୍ରେସ କାରକେଡ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ କଳା ପତାକା ଦେଖାଇବା ସହ ‘ଗୋ ବ୍ୟାକ୍’ ନାରା ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ କଂଗ୍ରେସ କାରକେଡ୍ର କିଛି ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ପଥର ଫିଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଘଟଣା ସମୟରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପଥରମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସିଆରପିଏଫ୍ ଓ ଆସାମ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରି ଭିଡ଼କୁ ଘଉଡ଼ାଯାଇଥିଲା।
#WATCH | Nagaon, Assam: Congress leaders at Sadar Police Station after the alleged attack on Congress candidate vehicles in Samaguri assembly constituency.
Assam Congress President Gaurav Gogoi says, "They (BJP) must acknowledge that they cannot win elections without using… pic.twitter.com/ZIrAKKVERL
— ANI (@ANI) September 21, 2026
ବିଜେପି ସମର୍ଥକଙ୍କ ଉପରେ କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗ:
କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଗୌରବ ଗୋଗୋଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଓ ଭୂପେଶ ବଘେଲଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ପଥର ଓ ବୋତଲ ଫିଙ୍ଗାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସକୁ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଭୂପେଶ ବଘେଲ ମଧ୍ୟ କାରକେଡ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ AICC ସଚିବ ମନୋଜ ଚୌହାନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି।
The allegation of stone-pelting on the convoy of Congress leaders in Assam's Nagaon is extremely serious. Vehicles were targeted, and the leaders narrowly escaped unharmed.
Congress will neither fear nor bow to the politics of violence and intimidation. The fight against this…
— शुभम महेश (@imShubhamMahesh) September 22, 2026
ତେବେ ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏବଂ ପଥରମାଡ଼ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଦାୟୀ, ସେନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି।
Bhupesh Baghel ji, Gaurav Gogoi ji, Rakibul Hussain ji, Wazed Ali Choudhury ji, Manoj Chauhan ji, Sibamoni Bora ji , Mira Borthakur ji and other Congress leaders visited Nagaon Sadar Police Station, the offices of the Nagaon DC & SSP to submit written complaints over the violent… pic.twitter.com/PDJunULbFQ
— Assam Congress (@INCAssam) September 21, 2026
ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଯାଇଛି:
ଘଟଣା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ାଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଓ ସୁରକ୍ଷାବଳଙ୍କ ଘେରରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି।
ନଗାଁ ଲୋକସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ୬ରେ ଭୋଟଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ୯ରେ ଭୋଟଗଣତି ହେବ। କଂଗ୍ରେସ ସିବାମୋନି ବୋରାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି।