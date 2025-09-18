Gen Z ବଞ୍ଚାଇବେ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ, ଭୋଟ ଚୋରି ଆରୋପ ମଧ୍ୟରେ ନେପାଳ କାର୍ଡ ଖେଳିଲେ ରାହୁଲ

Rahul Gandhi Gen Z Statement: କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୁଣି ଥରେ ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏକ ଅଭିଯାନରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବେ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ନେପାଳ କାର୍ଡ ଖେଳିଛନ୍ତି।
Rahul Gandhi On Vote Chori: ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ବିରୋଧରେ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗୁରୁବାର ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥିତ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ସିଇସି ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିବା ଏବଂ ଭୋଟ ଚୋରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନେପାଳ କାର୍ଡ ଖେଳି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଟ୍ୱିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଦେଶର Gen Z ସମ୍ବିଧାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ।" କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ନିକଟରେ ନେପାଳରେ Gen Z ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହିଂସାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ, ଅନେକ ସରକାରୀ କୋଠାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ।
देश के Yuva
देश के Students
देश की Gen Z
संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे।
मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं।
जय हिंद! pic.twitter.com/cLK6Tv6RpS
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 18, 2025
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଟ୍ୱିଟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି, ଦେଶର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଦେଶର Gen Z ସମ୍ବିଧାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ଏବଂ ଭୋଟ ଚୋରି ବନ୍ଦ କରିବେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ!"
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ଦେଇଛି ବିଜେପି। ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଜେପି ନେତା ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଏଜେଣ୍ଡା "ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ରାଜନୀତି" ପରି ମନେ ହେଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଅବୈଧ ଭୋଟରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର କଂଗ୍ରେସର କଥିତ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ (ଓବିସି)ଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ।