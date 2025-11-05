Advertisement
Rahul Gandhi: ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଚୋରି ହେଉଛି, ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନିଅ; GenZ କୁ ଏପରି କାହିଁକି ଅପିଲ କଲେ ରାହୁଲ?

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆହ୍ବାନ କରି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ଭାରତର  GenZ ପିଢ଼ି ଏହାକୁ ଭଲଭାବେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 05, 2025, 02:58 PM IST

Rahul Gandhi GenZ Appeal: କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ୨୫ ଲକ୍ଷ ନକଲି ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଚୋରି କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ସହିତ "ଭୋଟ ଚୋରି" କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟ ଗଣନା ସମୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ। ସେ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ "ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେବାକୁ" ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳାଯାଉଛି।

ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ହରିୟାଣାରେ କଂଗ୍ରେସର ବିଶାଳ ବିଜୟ ୨.୫ ନିୟୁତ ଜାଲିଆତି ଭୋଟ ଦ୍ୱାରା ଓଲଟି ଯାଇଛି। ଏହାକୁ "ଅପରେସନ୍ ସରକାର ଚୋରି" ବୋଲି କହି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚୋରି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ସଂଗଠିତ ଉପାୟରେ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଭାରତର ଜେନ ଜେଡ (ଯୁବ ପିଢ଼ି)ଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା। 

"ଏଚ୍ ଫାଇଲ୍ସ" ନାମକ ଦସ୍ତାବିଜ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସେଗୁଡ଼ିକୁ "ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବୋମା" ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ GenZ ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କିପରି ଚୋରି ହେଉଛି। ମୁଁ ଭାରତର GenZ ମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେବାକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଚୋରି ହେଉଛି।"

ରାହୁଲ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହରିୟାଣାର ମୋଟ ୨୦ ନିୟୁତ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଷ୍ଟମ ଭୋଟର (ଅର୍ଥାତ୍ ୧୨.୫ ପ୍ରତିଶତ) ନକଲି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ବିଜେପି ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ କମିଶନରମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି।

ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ଏହାକୁ 'H Files' ନାମ ଦେଇଛୁ, ଏବଂ ଏହା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ କିପରି ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ। ଆମେ ହରିୟାଣାର ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଲୁ ଯେ କିଛି ଭୁଲ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଓଲଟା ପଡ଼ିଗଲା। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆମେ ହରିୟାଣା ପରିସ୍ଥିତିର ଗଭୀର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ।" ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସର ବିଜୟକୁ ପରାଜୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଂଗଠିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା।

ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛି - ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆହ୍ବାନ କରି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ଭାରତର  GenZ ପିଢ଼ି ଏହାକୁ ଭଲଭାବେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ମୁଁ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ୧୦୦% ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ କଂଗ୍ରେସର ବିଶାଳ ବିଜୟ ପରାଜୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା।"

