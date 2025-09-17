PM Modi 75th Birthday: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ପୁଟିନ, ୭୫ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଜଣାଇଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା

Putin Wishes PM Modi: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ-ଋଷ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ଯୋଗଦାନ ଦେବ।
Putin Wishes PM Modi on 75th Birthday: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ-ଋଷ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ଯୋଗଦାନ ଦେବ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ବନ୍ଧୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ, ମୋର ୭୫ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ କଲ୍ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଆମର ବିଶେଷ ଏବଂ ସୁବିଧାପ୍ରାପ୍ତ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ୟୁକ୍ରେନ ବିବାଦର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭାରତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଯୋଗଦାନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।"
ପୁଟିନ ମୋଦୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ଭାରତ ଏବଂ ଋଷ ମଧ୍ୟରେ ସହଭାଗୀତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅବଦାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। କ୍ରେମଲିନ୍ (ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ) ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅଭିନନ୍ଦନ ବାର୍ତ୍ତାରେ ପୁଟିନ କହିଛନ୍ତି, "ଆପଣ (ମୋଦୀ) ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଶବାସୀଙ୍କଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛନ୍ତି।" ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି।
Thank you, my friend, President Putin, for your phone call and warm wishes on my 75th birthday. We are committed to further strengthening our Special and Privileged Strategic Partnership. India is ready to make all possible contributions towards a peaceful resolution of the…
— Narendra Modi (@narendramodi) September 17, 2025
ପୁଟିନ କହିଛନ୍ତି, "ଆପଣ ଆମ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭଦାୟକ ଋଷ-ଭାରତୀୟ ସହଯୋଗ ବିକାଶ କରିବାରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅବଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି।" ପୁଟିନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ ନେତାନ୍ୟାହୁ, ଇଟାଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଓର୍ଜିଆ ମେଲୋନି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଋଷି ସୁନକଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବିଶ୍ୱ ନେତା ବୁଧବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ୭୫ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯୫୦ରେ ଗୁଜୁରାଟର ବାଦନଗର ନାମକ ଛୋଟ ସହରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଟାରିଫ୍ ନେଇ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛାକୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦୀ ଏକ ମହାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
Thank you Prime Minister Meloni for your warm wishes. Deeply appreciate Italy’s friendship and look forward to strengthening it further.@GiorgiaMeloni https://t.co/u2zNuOT3dk
— Narendra Modi (@narendramodi) September 17, 2025
ଇଟାଲୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମେଲୋନି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ତାଙ୍କର (ମୋଦୀଙ୍କ) ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସହିତ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି କାମନା କରୁଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେ ଭାରତକୁ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିପାରିବେ।" ବ୍ରିଟେନର ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଋଷି ସୁନକ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ୭୫ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ।"