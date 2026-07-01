Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Petrol Price: ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଶସ୍ତା, ତଥାପି କାହିଁକି କମୁନି ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର? ଜାଣନ୍ତୁ ବଡ଼ କାରଣ..

Petrol Price: ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଶସ୍ତା, ତଥାପି କାହିଁକି କମୁନି ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର? ଜାଣନ୍ତୁ ବଡ଼ କାରଣ..

ତେବେ ଏହି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ସୀମିତ ରହିଛି। କାରଣ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ, ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସରକାରୀ ତେଲ କମ୍ପାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦରରେ କୌଣସି କାଟ୍ ଛାଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 01, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 03:29 PM IST
Petrol Price: ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଶସ୍ତା, ତଥାପି କାହିଁକି କମୁନି ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର? ଜାଣନ୍ତୁ ବଡ଼ କାରଣ..

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ସବୁ ଦସ୍ତାବିଜ ସାଥିରେ ନେବାକୁ ହୁଏ, ଜାଣନ୍ତୁ...
National Doctor's Day57 min ago
2
National Doctor's Day2 hrs ago
3
VB G RAM G3 hrs ago
4
rain record5:51 AM IST
5
FIFA 20265:15 AM IST