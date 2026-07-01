/Petrol Price: ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଶସ୍ତା, ତଥାପି କାହିଁକି କମୁନି ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର? ଜାଣନ୍ତୁ ବଡ଼ କାରଣ..

Petrol Price: ଜୁଲାଇ ୧ ତାରିଖରେ ଦେଶର ବଡ଼ ବେସରକାରୀ ଇନ୍ଧନ ବିକ୍ରେତା ନାୟରା ଏନର୍ଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଦାମରେ ଲିଟର ପିଛା ୫ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦାମରେ ୩ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଛି। ସେହିପରି ସରକାରୀ ତେଲ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମରେ ୧୮୩ ଟଙ୍କା କମ୍ କରିଛନ୍ତି। ଗଲ୍ଫ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ ଦରରେ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି।
ତେବେ ଏହି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ସୀମିତ ରହିଛି। କାରଣ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ, ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସରକାରୀ ତେଲ କମ୍ପାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦରରେ କୌଣସି କାଟ୍ ଛାଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି।
କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ ଶସ୍ତା, ତଥାପି କାହିଁକି ଦାମ କମୁନି?
ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲର ଦର ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ୧୨୦ ଡଲାରରୁ ଖସି ୭୦ରୁ ୭୩ ଡଲାର ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତର କ୍ରୁଡ୍ ବାସ୍କେଟ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୬୮.୮୬ ଡଲାର ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ରେକର୍ଡ ୧୫୭.୦୪ ଡଲାର ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ ଶସ୍ତା ହେବା ଫଳରେ ଭାରତର ଆମଦାନି ବିଲ୍ କମିଛି, ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ମଧ୍ୟ କମିଛି। ତଥାପି ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରୁନାହିଁ।
ପ୍ରଥମେ କ୍ଷତି ପୂରଣ କରିବେ ତେଲ କମ୍ପାନୀ:
ଗଲ୍ଫ ଦେଶଗୁଡ଼ିରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି, ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ସରକାରୀ ତେଲ କମ୍ପାନୀମାନେ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରତି ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲରେ ପ୍ରାୟ ୫.୫ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଡିଜେଲରେ ୪.୫ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡର-ରିକଭରି ହୋଇଥିଲା। ଏଥିସହ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ୬୫୦ରୁ ୭୨୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ବୋଝ କମାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଉପରେ ସ୍ପେଶାଲ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଶୁଳ୍କରେ ୧୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୋଝ ପଡ଼ିଥିଲା।
କେବେ କମିପାରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର?
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତାନୁସାରେ, ସରକାରୀ ତେଲ କମ୍ପାନୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ପୂର୍ବ କ୍ଷତି ପୂରଣ କରିବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବେ। ଏହା ପରେ ହିଁ ସେମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦାମ କମ୍ କରିବା ନେଇ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି।
ଏହାଛଡ଼ା ଆମେରିକା-ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଅସନ୍ତୋଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇନଥିବାରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ତୈଳ ବଜାରରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଜାରି ରହିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ ତେଲ କମ୍ପାନୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର କମାଇବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି।
ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥ କ'ଣ?
ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପୂର୍ବବତ୍ ଦରରେ ହିଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମିଳିବ। ଯଦି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ ଦର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କମ୍ ରହେ ଏବଂ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ହୁଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସରକାରୀ ତେଲ କମ୍ପାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦରରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇପାରନ୍ତି।