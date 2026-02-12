Bharat Bandh Today:ଭାରତ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନର୍ସିଂ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ୍,ଏହି ଦିନ ପୁଣି ହେବ ଏଗଜାମ୍

Advertisement
Bharat Bandh Today: ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦ ପାଳନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି  ଜିଏନଏମ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି।  ଜିଏନଏମ୍ ଦ୍ବିତୀୟ ବର୍ଷ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲଥ୍ ନର୍ସିଂ ପେପର-୩ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଫେବୃଆରୀ ୧୨ ପରିବର୍ତ୍ତେ ୧୬ ତାରିଖରେ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ନର୍ସିଂ ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ  ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Feb 12, 2026, 11:19 AM IST

Bharat Bandh Today: ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦ ପାଳନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି  ଜିଏନଏମ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି।  ଜିଏନଏମ୍ ଦ୍ବିତୀୟ ବର୍ଷ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲଥ୍ ନର୍ସିଂ ପେପର-୩ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଫେବୃଆରୀ ୧୨ ପରିବର୍ତ୍ତେ ୧୬ ତାରିଖରେ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ନର୍ସିଂ ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ  ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ପକ୍ଷରୁ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି।  ଶ୍ରମ କୋଡ଼ ବାତିଲ୍  ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବିରେ ୧୦ ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ  ଆଜି ସର୍ବଭାରତୀୟ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି।  ଏଥିରେ ୩୦ କୋଟି  ଶ୍ରମିକ , କର୍ମଚାରୀ ଓ କୃଷକ ସାମିଲ୍ ହେବେ ବୋଲି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଧର୍ମଘଟ ଫଳରେ ଦେଶବ୍ୟାପି ଶିଳ୍ପ , ପରିବହନ  ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ସେବା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। 

ALSO READ: Budhaditya Rajyog 2026: ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ଫିଟାଇବ ଏହି ୫ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ! ନୂଆ କାର୍ କିଣିବା ସହ...

ଆଜି ସର୍ବଭାରତୀୟ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ଭାରତ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେଳ ରୋକ,ପିକେଟିଂ ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ଏହି ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଥିବା ବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲୋକସେବା ଭବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳ ୯ଟା ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଏଣ୍ଟ୍ରି, ୧୦ଟା ୧୫ରେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିସ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି।

Narmada Behera

