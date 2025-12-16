Advertisement
Gold Silver Prices: ହଠାତ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଲା ସୁନା-ରୂପା ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ହୋଇଛି ଶସ୍ତା?

Gold and silver prices: କିଛି ଦିନର ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସରାଫା ଆସୋସିଏସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିଲ୍ଲୀ ବୁଲିୟନ୍ ବଜାରରେ ୯୯.୯ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ୧୭୦୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧,୩୫,୯୦୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 16, 2025, 08:49 PM IST

Gold and silver prices: କିଛି ଦିନର ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସରାଫା ଆସୋସିଏସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିଲ୍ଲୀ ବୁଲିୟନ୍ ବଜାରରେ ୯୯.୯ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଦ୍ଧ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ୧୭୦୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧,୩୫,୯୦୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯେତେବେଳେ କି ସୋମବାର ସମାନ ସୁନା ଦର ୪୦୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧,୩୭,୬୦୦ ଟଙ୍କା ସହ ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଗତ ୪ ଦିନରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ମୋଟ ୬୦୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ସୁନା ସହିତ ଆଜି ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିଲ୍ଲୀ ସରଫା ବଜାରରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ୧,୯୮,୫୦୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସରାଫା ଆସୋସିଏସନ ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବାର ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ୧,୯୯,୫୦୦ ଟଙ୍କାରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଙ୍ଗଳବାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସ୍ପଟ୍ ରୂପା ମଧ୍ୟ ୧.୦୭ ଡଲାର (୧.୬୭ ପ୍ରତିଶତ) ହ୍ରାସ ପାଇ ଔନ୍ସ ପ୍ରତି ୬୩.୦୨ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

LKP ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍‌ର ଜତିନ୍ ତ୍ରିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି, "ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ଲାଭ ବୁକିଂ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଅସ୍ଥିର ରହିଥିଲା। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ସୁନା $୪୨୭୫ ସ୍ତରକୁ ଖସିଯାଇଛି ଏବଂ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା।" HDFC ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍‌ର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏନାଲିଷ୍ଟ ଦିଲୀପ ପରମାର କହିଛନ୍ତି, "ଘରୋଇ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନରମ ହୋଇଛି ଏବଂ ଚାରି ଦିନର ଲାଭ ପରେ କମ ହୋଇଯାଇଛି। ତଥାପି ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ ନିରନ୍ତର ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ଏହି କ୍ଷତିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ରେକର୍ଡ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ କାରବାର କରୁଥିଲା।"

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସ୍ପଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି ଏବଂ ୨୭.୮୦ ଡଲାର (୦.୬୫ ପ୍ରତିଶତ) ହ୍ରାସ ପାଇ ଔନ୍ସ ୪୨୭୭.୪୨ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

