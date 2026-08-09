Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Gold Price: ଯୁଦ୍ଧ ଥମିବା ଆଶାରେ ବଢ଼ିଲା ସୁନା! ସପ୍ତାହକରେ ୬ ହଜାର ମହଙ୍ଗା, ୧.୪୯ ଲକ୍ଷ ପାର...

Gold Price: ଯୁଦ୍ଧ ଥମିବା ଆଶାରେ ବଢ଼ିଲା ସୁନା! ସପ୍ତାହକରେ ୬ ହଜାର ମହଙ୍ଗା, ୧.୪୯ ଲକ୍ଷ ପାର...

ସୁନାର ଏହି ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପଛରେ ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାରଣ ରହିଛି। ଆମେରିକାର ଦୁର୍ବଳ ଚାକିରି ତଥ୍ୟ, ଡଲାରର ଦୁର୍ବଳତା, ବଣ୍ଡ୍ ୟିଲ୍ଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଫେଡେରାଲ୍ ରିଜର୍ଭର ସୁଧ ହାର ନୀତି ଏଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଉଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 09, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 12:56 PM IST
Gold Price: ଯୁଦ୍ଧ ଥମିବା ଆଶାରେ ବଢ଼ିଲା ସୁନା! ସପ୍ତାହକରେ ୬ ହଜାର ମହଙ୍ଗା, ୧.୪୯ ଲକ୍ଷ ପାର...
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Petrol Diesel Price: ଆଜି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ତେଲ ଦର...
2
3
4
5