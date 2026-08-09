/Gold Price: ଯୁଦ୍ଧ ଥମିବା ଆଶାରେ ବଢ଼ିଲା ସୁନା! ସପ୍ତାହକରେ ୬ ହଜାର ମହଙ୍ଗା, ୧.୪୯ ଲକ୍ଷ ପାର...

Gold Price: ସୁନା ଦରକୁ ନେଇ ବଜାରରେ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ବିଶ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧ, ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଅଶାନ୍ତି ଓ ଅନିଶ୍ଚିତତା ବଢ଼ିଲେ ନିବେଶକମାନେ ସୁନାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଭାବେ ବାଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସୁନା ଦର ବଢ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଖାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏହି ଧାରଣା ଓଲଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ସୁନାର ଦର ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରୁ ଖସି ପ୍ରାୟ ୧.୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲା। ଏବେ ଆମେରିକା-ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଓ ହୋର୍ମୁଜ୍ ଜଳପଥ ଖୋଲିବାର ଆଶା ବଢ଼ିବା ସହ ସୁନା ପୁଣି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉପରକୁ ଯାଉଛି।
ସପ୍ତାହକରେ ସୁନା ୮% ମହଙ୍ଗା:
ଗତ ଏକ ସପ୍ତାହରେ ସୁନା ଦର ପ୍ରାୟ ୮ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ ସୁନା ୭ ସପ୍ତାହର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରାୟ ୧.୪୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ି ଏହା ୧.୪୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି।
ସେହିପରି ରୂପା ଦରରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ ୪ରେ ପ୍ରାୟ ୨.୧୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ଥିବା ରୂପା ଦର ବଢ଼ି ୨.୨୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମାତ୍ର ୫ଟି କାରବାର ଦିନରେ ସୁନା ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ ରୂପା କିଲୋ ପିଛା ପ୍ରାୟ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି।
ଆଜି ଭାରତରେ ସୁନା-ରୂପା ଦର କେତେ?
ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲିଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜ୍ୱେଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ (IBJA)ର ଦର ଅନୁସାରେ-
୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା: ₹୧,୪୯,୦୨୦ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା: ₹୧,୩୬,୫୦୨ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା: ₹୧,୧୧,୭୬୫ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ
୧୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା: ₹୮୭,୧୭୭ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ
ରୂପା: ପ୍ରାୟ ₹୨,୨୯,୯୫୦ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ
ଏହି ଦରରେ ସ୍ଥାନୀୟ କର, GST, ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ଆଦି ଅଲଗା ହୋଇପାରେ।
ସୁନା ଦର ବଢ଼ିବା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି?
ସୁନାର ଏହି ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପଛରେ ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାରଣ ରହିଛି। ଆମେରିକାର ଦୁର୍ବଳ ଚାକିରି ତଥ୍ୟ, ଡଲାରର ଦୁର୍ବଳତା, ବଣ୍ଡ୍ ୟିଲ୍ଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ଫେଡେରାଲ୍ ରିଜର୍ଭର ସୁଧ ହାର ନୀତି ଏଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଉଛି।
ଆମେରିକାର ଚାକିରି ତଥ୍ୟ ଦେଲା ବଡ଼ ସଙ୍କେତ
ଆମେରିକାର ଶ୍ରମ ବଜାରରୁ ଆସିଥିବା ଦୁର୍ବଳ ତଥ୍ୟ ନିବେଶକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଆଶା ଅନୁସାରେ ନୂଆ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି ନହୋଇବାରୁ ଆମେରିକୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଗତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।
ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଫେଡ୍ର ସୁଧ ହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ସୁଧ ହାର କମିବାର ଆଶା ବଢ଼ିଲେ ଡଲାର ଓ ବଣ୍ଡ୍ ୟିଲ୍ଡ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହା ସୁନା ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ ଭାବେ ଦେଖାଯାଏ।
ଦୁର୍ବଳ ଡଲାର ମଧ୍ୟ ସୁନାକୁ ଦେଉଛି ସମର୍ଥନ
ସାଧାରଣତଃ ଡଲାର ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଡଲାରରେ ମୂଲ୍ୟାୟିତ ସୁନା କିଣିବା ତୁଳନାମୂଳକ ଶସ୍ତା ହୋଇଥାଏ। ଫଳରେ ଚାହିଦା ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ସୁନା ଦରକୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିପାରେ।
ହୋର୍ମୁଜ୍ ଜଳପଥ ଖୋଲିବା ଆଶାରେ ବଜାରରେ ନୂଆ ସମୀକରଣ
ହୋର୍ମୁଜ୍ ଜଳପଥ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ରାସ୍ତା ଖୋଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଲେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣରେ ଚାପ କମିପାରେ ଏବଂ ତୈଳ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ।
ତୈଳ ଦର କମିଲେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ନେଇ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କମିପାରେ। ଏହା ଫେଡ୍ର ସୁଧ ହାର ନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ଯୋଗଫଳ ସୁନା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ଏବେ ସୁନା କିଣିବା ଠିକ୍ ନା ଅପେକ୍ଷା କରିବେ?
ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏକାଥରରେ ବଡ଼ ରାଶି ନିବେଶ କରିବା ବଦଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିବେଶ କରିବା ରଣନୀତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି।
ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ନିବେଶକ, ତେବେ ନିଜ ନିବେଶ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁନାରେ ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ନିବେଶ କରୁଥିଲେ ଅଧିକ ସତର୍କ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ସୁନା ଦର ଉପରେ ଆମେରିକାର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ଫେଡ୍ର ବକ୍ତବ୍ୟ, ବଣ୍ଡ୍ ୟିଲ୍ଡ ଏବଂ ଡଲାରର ଗତିବିଧିର ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ।
୨୦୨୬ରେ ସୁନା କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିପାରେ?
ସୁନାର ଦୀର୍ଘମିଆଦି ଦରକୁ ନେଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ରୋକରେଜ୍ ଫାର୍ମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, J.P. Morgan ୨୦୨୬ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସୁନା ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ ୬,୩୦୦ ଡଲାର ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି।
ସେହିପରି Deutsche Bank ମଧ୍ୟ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ସୁନାର ଦର ଆକଳନକୁ ୬,୦୦୦ ଡଲାର ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ କରିଛି ବୋଲି ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି।
ତେବେ ଏହା କେବଳ ଆକଳନ, କୌଣସି ସ୍ଥିର ଦର ନୁହେଁ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି, ଆମେରିକାର ସୁଧ ହାର, ଡଲାର, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସୁନାର ଦରରେ ବଡ଼ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ହୋଇପାରେ।