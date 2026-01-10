Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3069714
Zee OdishaOdisha TrendingGold Rate Today: ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ରହିଛି ରେଟ୍?

Gold Rate Today: ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ରହିଛି ରେଟ୍?

Gold Rate Today: ଗତକିଛି ଦିନ ହେବ ସୁନା-ରୁପା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବିବାହ ସିଜିନ୍ ରେ ସୁନାଦର ବୃଦ୍ଧି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ଆଜିର ସୁନା ରେଟ୍?

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 10, 2026, 02:01 PM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ରହିଛି ରେଟ୍?

Gold Rate Today: ଗତକିଛି ଦିନ ହେବ ସୁନା-ରୁପା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବିବାହ ସିଜିନ୍ ରେ ସୁନାଦର ବୃଦ୍ଧି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ଆଜିର ସୁନା ରେଟ୍?

ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୨୮, ୭୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୪୦,୪୬୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଉଭୟ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ଦରରେ ୧,୦୫୦ ଓ ୧,୧୫୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି।ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍  ୧,୨୮,୯୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୪୦,୬୧୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍  ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୨୯,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୩୯,୬୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଉଭୟ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେ ୧୦୦୦  ଓ ୧୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍ ୧,୨୮,୭୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୪୦,୪୬୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତାରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍  ରେଟ୍ ୧,୨୮,୭୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୪୦,୪୬୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।

ALSO READ: EPFO: ଚାକିରି ହରାଇଲା ପରେ ମିଳିବ କି EPF ସୁଧହାର,ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି ନିୟମ?

Add Zee News as a Preferred Source

ALSO READ: Chaturgrahi Yog 2026:ଚତୁଃଗ୍ରାହୀ ଯୋଗ ଫିଟାଇବ ଏହି୫ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ,ବ୍ୟବସାୟୀ ହେବେ ମାଲାମାଲ୍ ସହ ଚାକିରିଆ ପାଇବେ...

ଓଡି଼ଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୨୭,୭୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୪୦ ,୪୬୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏବଂ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୦୫,୩୪୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ୨୨ ,୨୪ ଓ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେ ଦରରେ ୧୦୫୦,୧୧୫୦ ଓ ୮୬୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏବଂ ରୁପା କେଜି ପିଛା ୭୦୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଦର ୨,୭୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ରହିଛି। କଟକରେ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ୧,୨୮,୭୫୦ ଓ ୧,୪୦,୪୬୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରମୁଖ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍  ୧,୨୮,୭୫୦  ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍   ୧,୪୦,୪୬୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୨୮,୭୫୦ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେଟ୍ ୧,୪୦,୪୬୦  ଟଙ୍କା ରହିଛି।

ଦିନକୁ ଦିନ ଦେଶରେ ସୁନା ରୁପା ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି।  ଗତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଦେଶରେ ସୁନା ୭୫ ଶତକଡା ଏବଂ ରୁପା ୧୬୭ ଶତକଡା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି।  ସୁନା ବୃଦ୍ଧି ପଛର ତିନି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ରହିଛି। ଋଷିଆ -ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ବରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା  ଜାରି ରହିଛି। ଏହାଦ୍ବାରା ଲୋକେ ସୁନା କିଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ସୁନା କିଣା ବଢାଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ୍ ଧାତୁର ଚାହିଦା ବଢିଛି। ଆମେରିକା ସୁଧହାର ହ୍ରାସ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସୁନାର ହୋଲ୍ଡିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଛି।  ଫଳରେ ଲୋକେ ସୁନା କିଣା ବଢାଇଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଧାତୁର ଦର ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି। 

(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ବିଜନେସ୍ ଓ୍ବେବସାଇଟ୍ goodreturns ଉପରେ ଆଧାରିତ। )

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Gold rate today
Gold Rate Today: ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କି? ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ରହିଛି ରେଟ୍?
iran crisis
Iran Crisis: ଇରାନ ୨୦୦ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଇରାନ ନେତାଙ୍କ ଖୋଲା ଧମକ
petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ସପ୍ତାହରେ ଶେଷରେ କମିଲା ତେଲ ରେଟ୍! ଲିଟର ପିଛା...
Ama Bus
Ama Bus: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଳିଗଲା ଆମ ବସ
Top 10 Zee News Headlines Today
Top 10: ଏଥର ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଧିକ କାଠ, ତାସକେଣ୍ଟ ଚୁକ୍ତିକୁ ୬୦ ବର୍ଷ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଖବର