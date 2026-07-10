Add Zee Business As A Preferred Source
App

Gold Rate Today: ଖୁସି ଖବର! ସୁନାଦରରେ ବୃହସ ହ୍ରାସ

Gold Rate Today: ଗୁରୁବାର ଦିନ ସୁନା ରେଟ୍ ଖସିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି କମିଛି ନା ବଢିଛି ସୁନା ରେଟ୍?

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 10, 2026, 12:34 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 01:31 PM IST
Gold Rate Today: ଖୁସି ଖବର! ସୁନାଦରରେ ବୃହସ ହ୍ରାସ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Panchayat Elections:ଏପ୍ରିଲ୍‌ ଓ ମେ'ରେ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ,ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ
Odisha Panchayat elections18 min ago
2
Gold rate today1 hr ago
3
Odisha news2 hrs ago
4
Odisha news2 hrs ago
5
petrol diesel price today3:42 AM IST