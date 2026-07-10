Gold Rate Today: ଖୁସି ଖବର! ସୁନାଦରରେ ବୃହସ ହ୍ରାସ

Gold Rate Today: ଗୁରୁବାର ଦିନ ସୁନା ରେଟ୍ ଖସିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି କମିଛି ନା ବଢିଛି ସୁନା ରେଟ୍?
ଆଜି ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍ ୧୩୨ ,୫୩୨ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧୪୪,୫୮୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏଠାରେ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ଦରରେ ୭୮୦ ଟଙ୍କା ଖସିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧୩୩,୧୨୮ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧୪୫,୨୩୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍ ୧୩୨,୭୪୩ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧୪୪,୮୧୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତାରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧୩୨,୫୫୯ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧୪୪,୬୧୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଓଡି଼ଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧୩୧,୭୭୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧୪୪,୮୪୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏବଂ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧୦୮,୬୩୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ୮୧୦ ଟଙ୍କା କମିଛି। ରୁପା କେଜି ପିଛା ୨୭୬୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏଠାରେ କେଜି ପିଛା ୨୭୬୦ ଟଙ୍କା ଖସିଛି।