Add Zee Business As A Preferred Source
App

Gold Rate Today: ସୁନାଦରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ, ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ପିଛା ଖସିଲା ଏତେ ହଜାର

Gold Rate Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। କମିଲା ସୁନା ରେଟ୍ । ଯଦି ଆପଣ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରେଟ୍?

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 10, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:45 AM IST
Gold Rate Today: ସୁନାଦରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ, ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ପିଛା ଖସିଲା ଏତେ ହଜାର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Gold Rate Today: ସୁନାଦରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ, ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ପିଛା ଖସିଲା ଏତେ ହଜାର
Gold rate today1 min ago
2
Pak Attack23 min ago
3
Odisha news47 min ago
4
Delhi metro life1 hr ago
5
OTET 2026 Exam2 hrs ago