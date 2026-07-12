Add Zee Business As A Preferred Source
App

Gold Rate Today: ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ବଢିଛି ନା କମିଛି ସୁନା ରେଟ୍! ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ

Gold Rate Today: ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସାରିଛି ବିବାହ ସିଜିନ୍। ଆସନ୍ତୁ ତେବେ,ଜାଣିବା ଆଜି କମିଛି ନା ବଢିଛି ସୁନା ରେଟ୍?

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 12, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 12:49 PM IST
Gold Rate Today: ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ବଢିଛି ନା କମିଛି ସୁନା ରେଟ୍! ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ex Mla Prabhat Biswal: ଆଜି ବିଜେପିରେ ମିଶିବେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ!
Ex Mla Prabhat Biswal2 hrs ago
2
petrol diesel price today3 hrs ago
3
top 10 news today3:03 AM IST
4
Odia NewsJul 11
5
top 10 news todayJul 11