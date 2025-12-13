Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3039403
Zee OdishaOdisha Trending

Gold Rate Today: ଛୁଟିଦିନରେ ସୁନାଦରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର,ଭରି ପିଛା କମିଲା ଏତେ ଶହ ଟଙ୍କା

Gold Rate Today: ଛୁଟିଦିନରେ ସୁନାଦରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ବିବାହ ସିଜିନ୍ ରେ ଖସିଲା ସୁନା ରେଟ୍ । ଗତ ସପ୍ତାହେ ହେବ ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଆଜିଦରରେ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ବସ୍ତି ଦେଉଛି। ତେବେ, ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରେଟ୍

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 13, 2025, 12:45 PM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: ଛୁଟିଦିନରେ ସୁନାଦରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର,ଭରି ପିଛା କମିଲା ଏତେ ଶହ ଟଙ୍କା

Gold Rate Today: ଛୁଟିଦିନରେ ସୁନାଦରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ବିବାହ ସିଜିନ୍ ରେ ଖସିଲା ସୁନା ରେଟ୍ । ଗତ ସପ୍ତାହେ ହେବ ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଆଜିଦରରେ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ବସ୍ତି ଦେଉଛି। ତେବେ, ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରେଟ୍

ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୨୨, ୭୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୩୩,୯୧୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଉଭୟ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେ ଭରି ପିଛା ୨୫୦ ଓ ୨୭୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି।ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍  ୧,୨୨,୯୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୩୪,୦୭୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦର ଖସିଛି।

ALSO READ: Shukra Shani Yog 2025: ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ୫ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବେ ଶୁକ୍ର-ଶନି;ଲାଭବାନ୍ ହେବେ ଚାକିରିଆ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ

Add Zee News as a Preferred Source

ALSO READ: EPFO Pension: ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ କେତେ ବୟସରେ ପେନସନ୍ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ? ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି EPSର ନିୟମ

ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍  ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୨୩,୭୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୩୪,୯୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍ ୧,୨୨,୭୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୩୩,୯୧୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତାରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୨୨,୭୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୩୩,୯୧୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।ଓଡି଼ଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୨୨,୭୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୩୩,୯୧୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏବଂ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୦୦,୪୩୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ୨୨ ,୨୪ ଓ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେ ଭରି ପିଛା ୨୫୦ ,୨୭୦ ଓ ୨୧୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି।

ALSO READ: Surya Gochar 2026: ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ଚମକିବ ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ,ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ହେବ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା

ଏବଂ ରୂପା କେଜି ପିଛା ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇ ଦର ୨,୧୦,୦୦୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।କଟକରେ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୨୨,୭୫୦ ଓ ୧,୩୩,୯୧୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରମୁଖ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୨୨,୭୫୦  ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍  ୧,୩୩,୯୧୦  ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍  ୧,୨୨,୭୫୦ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେଟ୍   ୧,୩୩,୯୧୦  ଟଙ୍କା ରହିଛି।

 

 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ବଢିଲା ନା କମିଲା ତେଲ ରେଟ୍, ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜିର ନୂ
Parliament Attack 2001
Parliament Attack 2001: ଭାରତ ଇତିହାସର କଳା ଦିନ, ନଜର ପକାନ୍ତୁ ୨୦୦୧ ଡିସେମ୍ବର ୧୩ରେ ଘଟିଥିଲା
top 10 news today
Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ସକାଳର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର...
Coal Setu
Coal Setu: କୋଇଲା ଖଣି ନିଲାମ ପାଇଁ ନୂଆ ନୀତି ‘କୋଲ ସେତୁ’
Odisha Weather report
Odisha Weather Report: ଶୀତରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା;ଆହୁରି ୨ଦିନ ଥରାଇବ!ଘନ କୁହୁଡି଼ ନେଇ ଏହିସବ