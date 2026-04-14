Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3178300
Zee OdishaOdisha TrendingGold Rate Today: ସୁନାଦରରେ ବୃହତ ବୃଦ୍ଧି, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରେଟ୍

Gold Rate Today: ସୁନାଦରରେ ବୃହତ ବୃଦ୍ଧି, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରେଟ୍

Gold Rate Today: ଗତକାଲି ସୁନା ରେଟ୍ ଖସିଥିଲା ବେଳେ ,ସୁନା ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରେଟ୍।  

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Apr 14, 2026, 01:19 PM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: ସୁନାଦରରେ ବୃହତ ବୃଦ୍ଧି, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରେଟ୍

Gold Rate Today: ଗତକାଲି ସୁନା ରେଟ୍ ଖସିଥିଲା ବେଳେ ,ସୁନା ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେବେ,ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରେଟ୍।  

ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୪୧,୧୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୫୩,୯୩୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେ ୧୩୫୦ ଓ ୧୪୭୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍ ରେଟ୍  ୧,୪୧,୨୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୫୪ ,୦୮୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍  ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୪୨,୨୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୫୫,୧୩୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଉଭୟ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେ ୧୬୦୦ ଓ ୧୭୫୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି।ମୁମ୍ବାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍ ୧,୪୧,୧୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୫୩,୯୩୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତାରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍  ରେଟ୍ ୧,୪୧,୧୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୫୩,୯୩୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। 

ଓଡି଼ଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୪୧,୧୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୫୩,୯୩୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏବଂ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୧୫,୪୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ୨୨ ,୨୪ ଓ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍-ରେ ୧୩୫୦ , ୧୪୭୦ ଓ ୧୧୧୦  ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏବଂ ରୂପା କେଜି ପିଛା ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦର ବଢି ୨,୬୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।କଟକରେ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ୧,୪୧,୧୦୦ ଓ ୧,୫୩,୯୩୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।  ପ୍ରମୁଖ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୪୧,୧୦୦ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୫୩,୯୩୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍୧,୪୧,୧୦୦ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେଟ୍ ୧,୫୩,୯୩୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ବିଜନେସ୍ ଓ୍ବେବସାଇଟ୍ goodreturns ଉପରେ ଆଧାରିତ।)

 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Gold rate today
Gold Rate Today: ସୁନାଦରରେ ବୃହତ ବୃଦ୍ଧି, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରେଟ୍
Odisha Weather report
Odisha Weather Report: ଆଜିଠୁ ବଢିବ ତାପମାତ୍ରା! ୧୧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
IPL
ଚେନ୍ନାଇକୁ ଭେଟିବ କୋଲକାତା, ଜାଣନ୍ତୁ ଫ୍ରିରେ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ମ୍ୟାଚ
Maha Bishuba Sankranti 2026
Maha Bishuba Sankranti 2026: ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର
CBSE
CBSE 10th & 12th Result 2026: ସିବିଏସଇ ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍! ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ବା