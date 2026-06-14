Add Zee Business As A Preferred Source
App

Gold Rate Today: ଛୁଟିଦିନରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରେଟ୍? ଜାଣନ୍ତୁ...


Gold Rate Today: ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିବାହ ସିଜିନ୍। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବେ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରେଟ୍?

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 14, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 01:50 PM IST
Gold Rate Today: ଛୁଟିଦିନରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରେଟ୍? ଜାଣନ୍ତୁ...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Gold Rate Today: ଛୁଟିଦିନରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରେଟ୍? ଜାଣନ୍ତୁ...
Gold rate today5 min ago
2
Zee Unite8 Sports Channel48 min ago
3
Odisha news1 hr ago
4
road accident2 hrs ago
5
Trump Iran Deal4:17 AM IST