Add Zee Business As A Preferred Source
App

Gold Rate Today: ଖୁସି ଖବର! ଖସିଲା ସୁନା ରେଟ୍

Gold Rate Today: ମଙ୍ଗଳବାର ସୁନା ରେଟ୍ ଖସିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ, ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ରେଟ୍।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 17, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 11:08 AM IST
Gold Rate Today: ଖୁସି ଖବର! ଖସିଲା ସୁନା ରେଟ୍

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Gold Rate Today: ଖୁସି ଖବର! ଖସିଲା ସୁନା ରେଟ୍
Gold rate today8 min ago
2
Odisha news58 min ago
3
petrol diesel price today2 hrs ago
4
top 10 news today2 hrs ago
5
G7 Summit 20261:23 AM IST