Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3220195
Zee OdishaOdisha TrendingGold Rate Today: ସୁନାଦରରେ ଲାଗିଲା ବ୍ରେକ୍,ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ରେଟ୍

Gold Rate Today: ସୁନାଦରରେ ଲାଗିଲା ବ୍ରେକ୍,ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ରେଟ୍

Gold Rate Today: ବିବାହ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁନାଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ, ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରେଟ୍?

Written By  Narmada Behera|Last Updated: May 17, 2026, 01:15 PM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: ସୁନାଦରରେ ଲାଗିଲା ବ୍ରେକ୍,ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ରେଟ୍

Gold Rate Today: ବିବାହ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁନାଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ, ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରେଟ୍?

ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୪୩,୮୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୫୬,୯୩୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ଦରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ନାହିଁ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍  ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧, ୪୭ ,୫୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୬୦,୯୧୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍ ୧,୪୩,୮୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୫୬,୯୩୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତାରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍  ରେଟ୍ ୧,୪୩,୮୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୫୬,୯୩୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଓଡି଼ଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୪୩,୮୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୫୬,୯୩୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏବଂ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୧୭,୭୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏଠାରେ ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଏ-ବଂ ରୂପା କେଜି ପିଛା  ୨,୯୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 

Add Zee News as a Preferred Source

କଟକରେ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ୧,୪୩,୮୫୦ ଓ ୧,୫୬,୯୩୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରମୁଖ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍  ୧,୪୩,୮୫୦ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୫୬,୯୩୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୪୩,୮୫୦ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେଟ୍ ୧,୫୬,୯୩୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। 

Disclaimer: ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ । ଏହା ଜୀ ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ସୁନା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ଓ ବଜାର ମୂଲ୍ୟକୁ ପରଖି କିଣନ୍ତୁ ।

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

CNG price hike
CNG Price Hike:ପୁଣି ବଢ଼ିଲା CNG ଦର, ଆଜିଠୁ କେଜି ପିଛା ଏତିକି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି
Odisha Vision 2036
Odisha Vision 2036: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ବିକାଶ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଭିଜନ୍ ଓଡିଶା ୨୦୩୬ ଆୟ
Odisha news
Odisha News: ରାତି ସାରା ଅନିଦ୍ରା ମହାପ୍ରଭୁ ,ହେଲା ନାହିଁ ରାତ୍ର ପହୁଡ଼ ନୀତି
petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ବଢିଲା ପେଟ୍ରୋଲ -ଡିଜେଲ ରେଟ୍! ଲିଟର ପିଛା ଏତିକି ହେଲା ବୃଦ୍ଧି
Rajdhani Express Fire
Rajdhani Express Fire: ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍‌ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ୬୮ ଯାତ୍ରୀ...