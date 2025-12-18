Gold Rate Today: ସୁନା-ରୂପା ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି,ରାଜ୍ୟରେ ଭରି ପିଛା ବଢିଲା ଏତେ ଶହ ଟଙ୍କା: ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ନୂଆ ରେଟ୍

Gold Rate Today: ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର ଏବେ ରେକର୍ଡ଼ ସ୍ତରରେ । ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରେଟ୍?
Gold Rate Today: ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର ଏବେ ରେକର୍ଡ଼ ସ୍ତରରେ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭୂ-ରାଜନୈତିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ଧାତୁ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ନିବେଷକ। ଫଳରେ ଧାତୁ ଦ୍ବୟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଚାଲିଛି। ଗତକାଲି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ୨୪ ଏବଂ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର ଯଥାକ୍ରମେ ୬୫୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୬୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ରୂପା ୧୧,୦୦୦ ଚଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇ ୨,୨୨,୦୦୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରୂପା ଦର ବଢିବାର ୪ଟି କାରଣ ହେଉଛି ସୋଲାର୍, ଇଲେଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଇ-ଯାନର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ରୂପା ଏକ ଗହଣା ନୁହେଁ କଞ୍ଚାମାଲ୍ ପାଲଟିଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍ ଡରରେ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ରୂପା ଠୁଳ କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଯୋଗାଣ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ରୂପା ଦର ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ସୁନା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ରହିଛି। ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ,ଏବଂ ବିଶ୍ବବ୍ୟାପି ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ନିବେଶକ ମାନେ ସୁନାରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁ ନାହାଁନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ସୁନାର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଯାହାକି ଦର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ । ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରେଟ୍?
ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୨୩, ୬୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୩୪,୮୪୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଉଭୟ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେ ୩୦୦ ଓ ୩୩୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍ ୧,୨୩,୭୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୩୪,୯୯୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦର ବଢିଛି।
ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୨୪,୪୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୩୫,୭୧୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏଠାରେ ଦର ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ପିଛା ୪୦୦ ଓ ୪୩୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।ମୁମ୍ବାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍ ୧,୨୩,୬୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୩୪,୮୪୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତାରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୨୩,୬୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୩୪,୮୪୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ଓଡି଼ଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୨୩,୬୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୩୪,୮୪୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏବଂ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୦୧,୧୩୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ୨୨ ,୨୪ ଓ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେ ଭରି ପିଛା ୩୦୦,୩୩୦,୨୫୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏବଂ ରୂପା କେଜି ପିଛା ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଦର ୨,୨୪,୦୦୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।କଟକରେ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୨୩,୬୦୦ ଓ ୧,୩୪,୮୪୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରମୁଖ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୨୩,୬୦୦ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୩୪,୮୪୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୨୩,୬୦୦ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେଟ୍ ୧,୩୪,୮୪୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।