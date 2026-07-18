Add Zee Business As A Preferred Source
App

Gold Rate Today: ଆଜି କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରୁପା ରେଟ୍, ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ

Gold Rate Today: ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରେଟ୍ । ବଢିଛି ନା କମିଛି ରେଟ୍। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସହରରେ କେତେ କମିଛି ତେଲ ରେଟ୍

Written ByNarmada BeheraReported By:Narmada Behera
Published: Jul 18, 2026, 12:09 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 12:09 PM IST
Gold Rate Today: ଆଜି କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରୁପା ରେଟ୍, ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସୁଜୁକି e-ACCESS: ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀତ୍ଵ,ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଦୈନିକ ଭରସାଯୋଗ୍ୟର ଉଦାହରଣ
Suzuki e-ACCESS1 hr ago
2
top 10 news today2 hrs ago
3
petrol diesel price today3 hrs ago
4
Adapa Mandapa Bije Ritula3 hrs ago
5
Mexico Earthquake2:11 AM IST