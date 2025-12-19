Advertisement
Gold Rate Today: ଖୁସି ଖବର! ଖସିଲା ସୁନା ରୂପା ରେଟ୍; ଭରି ପିଛା ଖସିଲା ଏତେ ଶହ...

Gold Rate Today: ସୁନାଦରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଗତକାଲି ରେଟ୍ ଖସିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିବାହ ସିଜିନ୍ ରେ ଖସିଛି ରେଟ୍। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 19, 2025, 01:00 PM IST

Gold Rate Today: ସୁନାଦରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଗତକାଲି ରେଟ୍ ଖସିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିବାହ ସିଜିନ୍ ରେ ଖସିଛି ରେଟ୍। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା-ଅଳଙ୍କାର କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ, ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରେଟ୍?

ALSO READ: LPG Price Cut: ନୂଆବର୍ଷରେ ସରକାର ଦେବେ ବଡ଼ ଉପହାର! ଏତିକି ଟଙ୍କା କମିବ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ତରର ମୂଲ୍ୟ

ALSO READ: Panchgrahi Yog 2026: ୨୦୨୬,ଜାନୁଆରୀରେ ପଡୁଛି ପଞ୍ଚଗ୍ରାହୀ ଯୋଗ!ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଚମକିବ ୫ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ,ଧନବର୍ଷା କରିବେ କୁବେର

ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୨୩, ୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୩୪,୧୮୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଉଭୟ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ଦରରେ ୬୦୦ ଓ ୬୬୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍ ୧,୨୩,୧୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୩୪,୩୩୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦର ଖସିଛି।

 

ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୨୩,୮୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୩୫,୦୬୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏଠାରେ ଦର ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ପିଛା ୬୦୦ ଓ ୬୫୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି।ମୁମ୍ବାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍ ୧,୨୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୩୪,୧୮୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତାରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୨୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୩୪,୧୮୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।

ଓଡି଼ଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୨୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୩୪,୧୮୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏବଂ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୦୦,୬୪୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ୨୨ ,୨୪ ଓ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେ ଭରି ପିଛା ୬୦୦,୬୬୦ ଓ ୪୯୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି।ଏବଂ ରୂପା କେଜି ପିଛା ୩୦୦୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇ ଦର ୨,୨୧,୦୦୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି।କଟକରେ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୨୩,୦୦୦ ଓ ୧,୩୪,୧୮୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରମୁଖ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୨୩,୦୦୦ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୩୪,୧୮୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୨୩,୦୦୦ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେଟ୍ ୧,୩୪,୧୮୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।

ଗତକିଛି ଦିନ ହେବ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର ଏବେ ରେକର୍ଡ଼ ସ୍ତରରେ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭୂ-ରାଜନୈତିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ଧାତୁ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ନିବେଷକ। ଫଳରେ ଧାତୁ ଦ୍ବୟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଚାଲିଛି। ସୁନା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି, ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ, ବିଶ୍ବବ୍ୟାପି ଅଶାନ୍ତି। ଏନେଇ ନିବେଶକମାନେ ସୁନାରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁ ନାହାଁନ୍ତି। ଫଳରେ ସୁନାର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଯାହାକି ଦର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ । ଏବଂ ରୂପା ଦର ବଢିବାର ୪ଟି କାରଣ ହେଉଛି ସୋଲାର୍, ଇଲେଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଇ-ଯାନର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ରୂପା ଏକ ଗହଣା ନୁହେଁ କଞ୍ଚାମାଲ୍ ପାଲଟିଛି। ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍ ଡରରେ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ରୂପା ଠୁଳ କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଯୋଗାଣ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ରୂପା ଦର ଉପରକୁ ଯାଉଛି। 

 

Narmada Behera

Gold rate today
