Add Zee Business As A Preferred Source
App

Gold Rate Today: ସୁନାଦରରେ ହ୍ରାସ! ଜାଣନ୍ତୁ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା କେତେ ରହିଛି...

Gold Rate Today: ସୁନାଦରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ, ଏହି ଖବରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେବେ, ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରେଟ୍ ?

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 02, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 01:59 PM IST
Gold Rate Today: ସୁନାଦରରେ ହ୍ରାସ! ଜାଣନ୍ତୁ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା କେତେ ରହିଛି...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
School Holiday: ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ୨ ଦିନ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଘୋଷଣା
school holiday1 hr ago
2
Amit shah Odisha Visit1 hr ago
3
Chandrika Hembram Death Case2 hrs ago
4
WhatsApp username2 hrs ago
5
petrol diesel price today3:44 AM IST