Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3235703
Zee OdishaOdisha TrendingGold Rate Today: ଆଜି କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରେଟ୍? କମିଲା ନା ବଢିଲା?

Gold Rate Today: ଆଜି କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରେଟ୍? କମିଲା ନା ବଢିଲା?

Gold Rate Today:ଦିନକୁ ଦିନ ସୁନା ରେଟ୍ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ ସୁନା। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରେଟ୍।  

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jun 02, 2026, 01:35 PM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: ଆଜି କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରେଟ୍? କମିଲା ନା ବଢିଲା?

Gold Rate Today:ଦିନକୁ ଦିନ ସୁନା ରେଟ୍ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ ସୁନା। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରେଟ୍।  

ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୪୩,୨୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୫୬ ,୨୨୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍  ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧, ୪୫,୦୦୦ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୫୮,୧୮୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।ମୁମ୍ବାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍ ୧,୪୩,୨୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୫୬,୨୨୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତାରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍  ରେଟ୍ ୧,୪୩,୨୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୫୬,୨୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଓଡି଼ଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୪୩,୨୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୫୬,୨୨୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏବଂ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୧୭,୭୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏ-ବଂ ରୂପା କେଜି ପିଛା  ୨,୯୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 

Add Zee News as a Preferred Source

କଟକରେ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ୧,୪୩,୨୦୦ ଓ ୧,୫୬,୨୨୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରମୁଖ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍  ୧,୪୩,୨୦୦ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୫୬,୨୨୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୪୩,୨୦୦ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେଟ୍ ୧,୫୬,୨୨୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। 

Disclaimer: ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ । ଏହା ଜୀ ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ସୁନା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ଓ ବଜାର ମୂଲ୍ୟକୁ ପରଖି କିଣନ୍ତୁ ।

 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: ମା ହେଲା ବାଘୁଣି ଜିନ୍ନତ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ
Soumya murder case
Soumya Murder Case: ସୌମ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା, ଆଉ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ
Odisha news
Odisha News: ବନ୍ଧା ହୋଇ ଜେଲ୍ ଗଲେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା କାରାଗାର ର ୱାର୍ଡ଼ନ୍
Odisha news
Odisha News: ଦବଙ୍ଗ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ
Odisha news
Odisha News: ବଡ଼ବିଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ