Gold Rate Today:ଛୁଟିଦିନରେ ସୁନାଦରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର! ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ପିଛା ...

Gold Rate Today:ରାଜ୍ୟରେ ଗତକାଲି(ଶୁକ୍ରବାର) ସୁନାରୁପା ଦରରେ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ପିଛା ୬୦୦ ଓ ୬୬୦ ଟଙ୍କା ଖସିଥିଲା। ଏବଂ ରୂପା କିଲୋ ପିଛା ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା କମିଥିଲା। ଏବର୍ଷ ସୁନା ରୂପା ରେଟ୍ ବଢିବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ, ଏବଂ ବିଶ୍ବବ୍ୟାପି ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ନିବେଷକ ସୁନାରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ସୁରକ୍ଷିଣ ମଣୁନାହାଁନ୍ତି। ଏହାଫଳରେ ସୁନା ରେ ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ରୂପା ଦର ବଢିବାର ୪ଟି କାରଣ ହେଉଛି ସୋଲାର୍, ଇଲେଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଇ-ଯାନର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ରୂପା ଏକ ଗହଣା ନୁହେଁ କଞ୍ଚାମାଲ୍ ପାଲଟିଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍ ଡରରେ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ରୂପା ଠୁଳ କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଯୋଗାଣ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ରୂପା ଦର ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ, ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ରହିଛି ରେଟ୍?
ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୨୩, ୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୩୪,୧୮୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଉଭୟ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ଦରରେ ୬୦୦ ଓ ୬୬୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍ ୧,୨୩,୧୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୩୪,୩୩୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦର ଖସିଛି।
ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୨୩,୮୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୩୫,୦୬୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏଠାରେ ଦରସ୍ଥିର ରହିଛି।ମୁମ୍ବାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍ ୧,୨୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୩୪,୧୮୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତାରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୨୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୩୪,୧୮୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ଓଡି଼ଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୨୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୩୪,୧୮୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏବଂ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୦୦,୬୪୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ୨୨ ,୨୪ ଓ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେ ଦରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନି।ଏବଂ ରୂପା କେଜି ପିଛା ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଦର ୨,୨୬,୦୦୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କଟକରେ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୨୩,୦୦୦ ଓ ୧,୩୪,୧୮୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରମୁଖ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୨୩,୦୦୦ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୩୪,୧୮୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୨୩,୦୦୦ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେଟ୍ ୧,୩୪,୧୮୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସୁନାଦରକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି।