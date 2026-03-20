Gold Rate Today: କାଲି କମିଲା ଆଜି ବଢିଲା ସୁନା ରେଟ୍, ଖସିଲା ରୂପା! ଜାଣନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କେତେ ରହିଛି ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍?

Zee OdishaOdisha TrendingGold Rate Today: କାଲି କମିଲା ଆଜି ବଢିଲା ସୁନା ରେଟ୍, ଖସିଲା ରୂପା! ଜାଣନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କେତେ ରହିଛି ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍?

Gold Rate Today: ସୁନାପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ବଡ଼ ଖବର। ଏହି କ୍ରମରେ ଗତକାଲି ସୁନା ରେଟ୍ ରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ୨୪ ଓ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର ଯଥାକ୍ରମେ ୭୧୪ ଓ ୬୫୫୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରେଟ୍?

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 20, 2026, 12:26 PM IST

ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୩୮,୩୫୦ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୫୦,୯୩୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେ ୬୦୦ ଓ ୬୫୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍  ୧,୩୮,୫୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୩୮ ,୫୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍  ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୩୮,୯୯୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୫୧,୬୩୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଉଭୟ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେ ୧୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି।ମୁମ୍ବାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍ ୧,୩୮,୩୫୦ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୫୦,୯୩୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତାରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍  ରେଟ୍ ୧,୩୮,୩୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୫୦,୯୩୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।

ଓଡି଼ଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୩୮,୩୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୫୦,୯୩୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏବଂ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୧୩,୨୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ୨୨ ,୨୪ ଓ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍-ରେ ୬୦୦,୬୫୦,୪୯୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏବଂ ରୂପା କେଜି ପିଛା ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇ କେଜି  ୨,୬୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କଟକରେ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ୧,୩୮,୩୫୦ ଓ ୧,୫୦,୯୩୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରମୁଖ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୩୮,୩୫୦ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୫୦,୯୩୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୩୮,୩୫୦ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେଟ୍ ୧,୫୦,୯୩୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। 

(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ବିଜନେସ୍ ଓ୍ବେବସାଇଟ୍ goodreturns ଉପରେ ଆଧାରିତ।)

Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବଢି ଚାଲିଛି ନିଶା କାରବାର, ଗିରଫ ହେଲେ ଦୁଇ ନିଶା ବେପାରୀ
petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଝଟକା! ବଢିଲା ପେଟ୍ରୋଲ୍-ଡିଜେଲ୍ ରେଟ୍;ଲିଟର ପିଛା ରହି
Pakhala Dibasa 2026
Pakhala Dibasa 2026 : ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳ,ଖାଇଲେ ଦୂର ହେବ ଏହିସବୁ ରୋଗ!
top 10 news today
Top 10 News Today: ଆମେରିକା ବିମାନକୁ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼, ଆଜି ବିଶ୍ବ ପଖାଳ ଦିବସ ସହ ପଢନ୍ତୁ ସକାଳର
8th pay commission
8th Pay Commission: ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ରଖିଦେଲେ ଏହି ବଡ଼ ଦାବି, କ'ଣ ବଢିବ କି ଦରମା ଓ ପେନସନ?