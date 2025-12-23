Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3050586
Zee OdishaOdisha Trending

Gold Rate Today: ସୁନାଦରରେ ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି, ଭରି ପିଛା ବଢିଲା ଏତେ ହଜାର ଟଙ୍କା

Gold Rate Today: ସୋମବାର ରାଜ୍ୟରେ ସୁନା ରୁପା ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା।  ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜି କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରେଟ୍ ?

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 23, 2025, 01:00 PM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: ସୁନାଦରରେ ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି, ଭରି ପିଛା ବଢିଲା ଏତେ ହଜାର ଟଙ୍କା

Gold Rate Today: ସୋମବାର ରାଜ୍ୟରେ ସୁନା ରୁପା ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା।  ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଉଭୟ ୨୪ ଓ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ଦରରେ ଯଥାକ୍ରମରେ ୧୯୭୦ ଓ ୧୮୭୦ ଟଙ୍କା ବଢିଛି। ଫଳରେ ଏହି ୨ବର୍ଗରେ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ସୁନାଦର ଯଥାକ୍ରମେ ୧.୩୭ ଲକ୍ଷ ଓ ୧.୨୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି, କିଲୋପିଛା ରୂପା ଦରରେ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି  ହୋଇ ୨.୩୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ରହିଥିଲା।  ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁନା ଦର ୫୭,୮୦୮, ଟଙ୍କା ବଢି ଗଲାଣୀ ସେହିପରି ରୂପା ଦର ୧.୨୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଆମେରିକା ସୁଧହାର ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଡଲାର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ସୁନା ହୋଲ୍ଡିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଛି। ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ସୁନା କ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ରୁଷ୍, ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ କ୍ରୟ ଭାବେ ସୁନା କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି।  ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଏବେ ସୁନା କିଣା ବଢାଇଛି। ଫଳରେ ସୁନା ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜି କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରେଟ୍ ?

ALSO READ: Dhan Rajyog 2026: ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀ ୧ରେ ପଡୁଛି ଧନ ରାଜଯୋଗ,୫ରାଶିଙ୍କ ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ!ବେକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଚାକିରି ସହ...

ALSO READ: Road Accident:ଏମିତିବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ!କୁହୁଡି଼ ହେଲା କାଳ,ପିକନିକ୍ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ

Add Zee News as a Preferred Source

ALSO READ: Petrol Diesel Price Today: ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ରହିଛି ପେଟ୍ରୋଲ୍ -ଡିଜେଲ୍ ରେଟ୍,ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ନୂଆ ରେଟ୍?

ALSO READ: Entertainment News: କଳା ଜଗତରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର,ଚାଲିଗଲେ ଏହି ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା

ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୨୭, ୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୩୮,୫୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଉଭୟ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ଦରରେ ୨୨୦୦,୨୪୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍  ୧,୨୭,୧୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୩୮,୭୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍  ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୨୭,୭୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୩୯,୩୧୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍ ୧,୨୭,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୩୮,୫୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତାରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍  ରେଟ୍ ୧,୨୭,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୩୮,୫୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଓଡି଼ଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୨୭,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୩୮,୫୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏବଂ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୦୩,୯୧୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ୨୨ ,୨୪ ଓ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେ ଦରରେ ୨୨୦୦,୨୪୦୦ ଓ ୧୮୦୦ ଟଙ୍କା ଭରି ପିଛା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରୂପା କେଜି ପିଛା ୩୦୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଦର ୨,୩୪,୦୦୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କଟକରେ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ୧,୨୭,୦୦୦ ଓ ୧,୩୮,୫୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରମୁଖ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍  ୧,୨୭,୦୦୦  ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍   ୧,୩୮,୫୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୨୭,୦୦୦  ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେଟ୍ ୧,୩୮,୫୫୦  ଟଙ୍କା ରହିଛି।

(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ବିଜନେସ୍ ଓ୍ବେବସାଇଟ୍ goodreturns ଉପରେ ଆଧାରିତ। )

 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Gold rate today
Gold Rate Today: ସୁନାଦରରେ ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି, ଭରି ପିଛା ବଢିଲା ଏତେ ହଜାର ଟଙ୍କା
Keonjhar News
Keonjhar News: ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଘରେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା
Tata Power
Tata Power Vs Industry in Odisha: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଟାଟା ତଡ଼ୁଛି!
petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ରହିଛି ପେଟ୍ରୋଲ୍ -ଡିଜେଲ୍ ରେଟ୍,ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି
John Brittas
Rajya Sabha MP John Brittas : ନୋଟରୁ ହଟିବ କି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫଟୋ, ସାଂସଦ ଦେଲେ ସଂକେତ