Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3084746
Zee OdishaOdisha TrendingGold Rate Today: ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ବଢିଲା ନା କମିଲା ସୁନା ରେଟ୍? ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ କୁ ରହିଛି....

Gold Rate Today: ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ବଢିଲା ନା କମିଲା ସୁନା ରେଟ୍? ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ କୁ ରହିଛି....

Gold Rate Today:  ସୁନା ରେଟ୍ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ, ସୁନାରୁପା ରେଟ୍ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ, ଏହି ଖବରଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେବେ, ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରେଟ୍?

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 24, 2026, 01:29 PM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ବଢିଲା ନା କମିଲା ସୁନା ରେଟ୍? ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ କୁ ରହିଛି....

Gold Rate Today:  ସୁନା ରେଟ୍ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ, ସୁନାରୁପା ରେଟ୍ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ, ଏହି ଖବରଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେବେ, ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରେଟ୍?

ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୪୫, ୪୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୫୮, ୬୨୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଉଭୟ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ଦରରେ ୧୩୫୦ ଓ ୧୪୭୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି।ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍  ୧,୪୫, ୫୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୫୮ ,୭୭୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍  ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୪୬,୨୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୫୯, ୪୯୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଉଭୟ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେ ୭୦୦ ଓ ୭୬୦  ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। 

ALSO READ: 8th Pay Commission:କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡବଲ୍ ଖୁସି ଖବର! ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଲାଗୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବଢିବ ଏତିକି ପ୍ରତିଶତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା!

Add Zee News as a Preferred Source

ମୁମ୍ବାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍ ୧,୪୫,୪୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୫୮,୬୨୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତାରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍  ରେଟ୍ ୧,୪୫,୪୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୫୮,୬୨୦ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଓଡି଼ଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୪୫,୪୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୫୮,୬୨୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏବଂ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୧୮,୯୭୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ୨୨ ,୨୪ ଓ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେ ଦରରେ ୧୩୫୦,୧୪୭୦ ଓ ୧୧,୧୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏବଂ ରୂପା କେଜି ପିଛା ୧୦୦ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଦର ୩,୬୦,୧୦୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।

କଟକରେ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ୧,୪୫ ,୪୦୦ ଓ ୧,୫୮,୬୨୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରମୁଖ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୪୫ ,୪୦୦ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍  ୧,୫୮,୬୨୦ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୪୫ ,୪୦୦ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେଟ୍ ୧,୫୮,୬୨୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।ସୁନାଦରକୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ତିନି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ରହିଛି ।ରୁଷ୍, ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ କ୍ରୟ ଭାବେ ସୁନା କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ସୁଧହାର ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଡଲାର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ସୁନା ହୋଲ୍ଡିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଛି। ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ସୁନା କ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି।  ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଏବେ ସୁନା କିଣା ବଢାଇଛି। ଫଳରେ ସୁନା ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।

(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ବିଜନେସ୍ ଓ୍ବେବସାଇଟ୍ goodreturns ଉପରେ ଆଧାରିତ। )

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Gold rate today
Gold Rate Today: ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ବଢିଲା ନା କମିଲା ସୁନା ରେଟ୍? ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ କୁ
Odisha government
Odisha Govt: ସୋମବାର ହେବନି ସରକାରୀ ମିଟିଂ, କେବଳ ଜନଶୁଣାଣିକୁ ମିଳିବ ଗୁରୁତ୍ୱ
Weekly Special Horoscope
Weekly Special Horoscope: ଫେବୃଆରୀରେ ଚମକିବ ୬ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ପଢନ୍ତୁ ସାପ୍ତାହିକ ସ୍ପେଶାଲ୍
Puri hotel death
Puri hotel death: ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ଅପରାଧୀ ଫେରାର
Odisha news
Odisha News: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବାହାର କାଠ ନିକଟରେ ପୁଲିସ ମାଡ଼ରେ ନାବାଳକ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ