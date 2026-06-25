Add Zee Business As A Preferred Source
App

Gold Rate Today: ବଢିଲା ସୁନା ରେଟ୍! ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା...

Gold Rate Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଗତକାଲି ସୁନା ରେଟ୍ କମିଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ, ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେବେ, ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରେଟ୍?

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 25, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 12:58 PM IST
Gold Rate Today: ବଢିଲା ସୁନା ରେଟ୍! ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Venzuela Earthquake: ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଦୋହଲିଲା ଭେନଜୁଏଲା, ବଢୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା
Earthquake in Venezuela1 hr ago
2
Rain Alert1 hr ago
3
sujata karthikeyan3 hrs ago
4
petrol diesel price today3:19 AM IST
5
top 10 news today3:00 AM IST