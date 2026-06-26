Add Zee Business As A Preferred Source
App

Gold Rate Today: ସୁନା ରୁପାଦରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍! ଜାଣନ୍ତୁ

Gold Rate Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଗତକାଲି ସୁନା ରେଟ୍ କମିଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 26, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 01:50 PM IST
Gold Rate Today: ସୁନା ରୁପାଦରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍! ଜାଣନ୍ତୁ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
PNG Expansion: ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ହଷ୍ଟେଲ୍ ରେ ହେବ PNG ସଂଯୋଗ
PNG Expansion58 min ago
2
road accident1 hr ago
3
LPG news2 hrs ago
4
Ketan Agarwal Murder Case3 hrs ago
5
TamilNadu Tragedy4:09 AM IST