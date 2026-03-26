Zee OdishaOdisha TrendingGold Rate Today: ପୁଣି ଉପରମୁହାଁ ସୁନା ରେଟ୍, ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ପିଛା ବଢିଲା...

Gold Rate Today: ପୁଣି ଉପରମୁହାଁ ସୁନା ରେଟ୍, ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ପିଛା ବଢିଲା...

Gold Rate Today: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତର ସୁନା ଦରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ସୁନା ରେଟ୍ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଖସିବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦରରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ, ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରେଟ୍...

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 26, 2026, 11:13 AM IST

Gold Rate Today: ପୁଣି ଉପରମୁହାଁ ସୁନା ରେଟ୍, ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ପିଛା ବଢିଲା...

Gold Rate Today: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତର ସୁନା ଦରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ସୁନା ରେଟ୍ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଖସିବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦରରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ, ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରେଟ୍...

ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୩୪,୬୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୪୬,୮୯୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେ ୨୦୦ ଓ ୨୨୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି।ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍  ୧,୩୪,୮୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୪୭ ,୦୪୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍  ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୩୬,୭୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୪୧,୧୩୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଉଭୟ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେ ୭୦୦ ଓ ୭୬୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍ ୧,୩୪,୬୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୪୬,୮୯୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।

ALSO READ: Rain Alert: ସତର୍କ ରୁହ ଏହି ୮ ଜିଲ୍ଲା! କାଳବୈଶାଖି ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି,ବଜ୍ରପାତ ସହ ୫୦ କିମି ବେଗରେ ବହିବ ପବନ

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତାରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍  ରେଟ୍ ୧,୩୪,୬୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୪୬,୮୯୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।ଓଡି଼ଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୩୪,୬୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୪୬,୮୯୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।ଏବଂ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୧୦,୧୭୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।  ୨୨ ,୨୪ ଓ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍-ରେ ୨୦୦,୨୨୦ ଓ ୧୬୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଏ-ବଂ ରୂପା କେଜି ପିଛା  ୨,୬୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। 

କଟକରେ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ୧,୩୪,୬୫୦ ଓ ୧,୪୬,୮୯୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରମୁଖ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୩୪,୬୫୦ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୪୬,୮୯୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୩୪,୬୫୦ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେଟ୍ ୧,୪୬,୮୯୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। 

(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ବିଜନେସ୍ ଓ୍ବେବସାଇଟ୍ goodreturns ଉପରେ ଆଧାରିତ।)

Narmada Behera

War Updates
War Updates: ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିପାରିବ ଭାରତ, ମୋଦୀଙ୍କୁ 'ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ବନ୍ଧୁ' କହିଲା ଇରାନ
Accident News
ଓଡ଼ିଶାର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା: ବସରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଜଳିଗଲେ ୧୦ ଯାତ୍ରୀ
Odisha news
କଡା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଳଙ୍କାର ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀର ଗଣତି ଆରମ୍ଭ
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Accident News
Accident News: ନଦୀକୁ ଖସିଲା ବସ, ୨୩ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନୀ