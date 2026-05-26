Gold Rate Today: ସୁନାଦରରେ ବୃହତ ହ୍ରାସ!ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ରହିଛି...

Gold Rate Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଗତକାଲି ସୁନା ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦରରେ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ, ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରୂପା ରେଟ୍?
ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୬୮ ,୦୨୨ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୮୩,୨୯୬ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେ ୪୫୦୦ ଓ ୪୯୦୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୬୮,୧୯୫ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୮୩ ,୪୬୯ ଟଙ୍କା ରହିଛି।ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୬୯,୯୨୫ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୮୫,୩୭୨ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ମୁମ୍ବାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍ ୧,୬୮,୦୨୨ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୮୩,୨୯୬ ଟଙ୍କା ରହିଛି।ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତାରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୬୮, ୦୨୨ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୮୩,୨୯୬ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ଓଡି଼ଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୬୮,୦୨୨ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୮୩,୨୯୬ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏ-ବଂ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୩୭,୪୭୫ ଟଙ୍କା ରହିଛି।୨୨ ,୨୪ ଓ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେ ଦର ୪୫୦୦,୪୯୦୦ ଓ ୩୭୦୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଏ-ବଂ ରୂପା କେଜି ୨,୯୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
କଟକରେ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍- ର ରେଟ୍ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ୧,୬୮,୦୨୨ ଓ ୧,୮୩,୨୯୬ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରମୁଖ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୬୮,୦୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୮୩,୨୯୬ ଟଙ୍କା ରହିଛି।ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୬୮,୦୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେଟ୍ ୧,୮୩,୨୯୬ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
Disclaimer: ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ । ଏହା ଜୀ ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ସୁନା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ଓ ବଜାର ମୂଲ୍ୟକୁ ପରଖି କିଣନ୍ତୁ ।