Gold Rate Today: ସୁନା ରୂପା ଦରରେ ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି, ଆଜି ଓଡିଶାରେ କେତେ ରହିଛି ରେଟ୍ ?

Gold Rate Today: ବିବାହ ସିଜିନ୍ ରେ ସୁନାଦର ଉପରମୁହାଁ । ଗତ ସପ୍ତାହେ ହେବ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ସୁନା ରେଟ୍ । ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଟେନସନ୍ ବଢାଇ ଦେଇଛି। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରେଟ୍? ଜାଣନ୍ତୁ...

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 27, 2025, 01:18 PM IST

Gold Rate Today: ବିବାହ ସିଜିନ୍ ରେ ସୁନାଦର ଉପରମୁହାଁ । ଗତ ସପ୍ତାହେ ହେବ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ସୁନା ରେଟ୍ । ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଟେନସନ୍ ବଢାଇ ଦେଇଛି। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରେଟ୍? ଜାଣନ୍ତୁ...

ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୨୯,୪୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୪୧,୨୨୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଉଭୟ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ଦରରେ ୧୧୦୦ ଓ ୧୨୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍ ୧,୨୯,୬୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୪୧,୩୭୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦର ବଢିଛି।ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୪୧ ,୮୨୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏଠାରେ ଦର ବଢିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍ ୧,୨୯,୪୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୪୧,୨୨୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତାରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୨୯,୪୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୪୧,୨୨୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।

ଓଡି଼ଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୨୯,୪୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୪୧,୨୨୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏବଂ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୦୫,୯୨୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ୨୨ ,୨୪ ଓ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେ ଦରରେ ୧୧୦୦,୧୨୦୦ ଓ ୯୦୦ ଟଙ୍କା ରେଟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏବଂ ରୂପା କେଜି ପିଛା ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଦର ୨,୭୪,୦୦୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କଟକରେ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୨୯,୪୫୦ ଓ ୧,୪୧,୨୨୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରମୁଖ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍  ୧,୨୯,୪୫୦ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୪୧,୨୨୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍  ୧,୨୯,୪୫୦ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେଟ୍  ୧,୪୧,୨୨୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।

ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର ବୃଦ୍ଧିର ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ଧାତୁ ଦର ଦ୍ରୃତ ବେଗରେ ବଢିଚାଲିଛି। ଧାତୁଦ୍ବୟରେ ନିବେଶକ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଉଭୟ ଧାତୁ ମହଙ୍ଗା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସୁନା ତୁଳନାରେ ରୂପା ଧାତୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ବଢୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷେ ୪୦ ହଜାର ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଲାଣୀ ସୁନା। ସୁନା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି, ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ,ବିଶ୍ବବ୍ୟାପି ଅଶାନ୍ତି।

(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ବିଜନେସ୍ ଓ୍ବେବସାଇଟ୍ goodreturns ଉପରେ ଆଧାରିତ। )

About the Author
author img
Narmada Behera

