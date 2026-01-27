Gold Rate Today:ସୁନାଦରରେ ଲାଗିଲା ବ୍ରେକ୍,ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ରହିଛି...

Advertisement
Gold Rate Today: ସୁନାଦର କିଛି ଦିନ ହେବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। ବିବାହ ସିଜିନ୍-ରେ ସୁନା ବଜାର ଉଛୁଳୁଛି। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରେଟ୍...?  

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 27, 2026, 01:22 PM IST

Gold Rate Today: ସୁନାଦର କିଛି ଦିନ ହେବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। ବିବାହ ସିଜିନ୍-ରେ ସୁନା ବଜାର ଉଛୁଳୁଛି। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରେଟ୍...?  

ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୪୫, ୪୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୬୧, ୯୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆଜି ଉଭୟ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ଦରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନି। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍  ୧,୪୮, ୬୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୬୨ ,୧୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍  ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୪୯,୬୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୬୩, ୨୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଉଭୟ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେ ୬୫୦ ଓ ୭୧୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍ ୧,୪୮,୪୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୬୧,୪୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।

ALSO READ: 8th Pay Commission:ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍,ଡବଲ୍ ହେବ ଦରମା!କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ...

ALSO READ: Magh Purnima 2026:ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ପଡୁଛି ୫ ଦୁର୍ଲଭ ଯୋଗ,ମାଲାମାଲ୍ ହେବେ ଏହିସବୁ ରାଶି;ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗୋଲଡେନ୍ ଟାଇମ୍

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତାରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍  ରେଟ୍ ୧,୪୮,୪୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୬୧,୯୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।ଓଡି଼ଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୪୮,୪୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୬୧,୯୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏବଂ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୨୧,୪୬୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ୨୨ ,୨୪ ଓ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେ ଦରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନି। ଏବଂ ରୂପା କେଜି ପିଛା ୧୨୦୦୦ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଦର ୩,୮୭,୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।କଟକରେ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ୧,୪୮ ,୪୫୦ ଓ ୧,୬୧,୯୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରମୁଖ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୪୮ ,୪୫୦ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍  ୧,୬୧,୯୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୪୮ ,୪୫୦ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେଟ୍ ୧,୬୧,୯୫୦  ଟଙ୍କା ରହିଛି।

ସୁନାଦରକୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ବଡ଼ କାରଣ ହେଲା, ରୁଷ୍, ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ କ୍ରୟ ଭାବେ ସୁନା କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଏବେ ସୁନା କିଣା ବଢାଇଛି। ଫଳରେ ସୁନା ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।ଆମେରିକା ସୁଧହାର ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଡଲାର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ସୁନା ହୋଲ୍ଡିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଛି। ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ସୁନା କ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି।  

(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ବିଜନେସ୍ ଓ୍ବେବସାଇଟ୍ goodreturns ଉପରେ ଆଧାରିତ। )

About the Author
author img
Narmada Behera

