Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Trending
  • /Gold Rate Today: ସୁନାଦରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା କେତେ ରହିଛି ରେଟ୍?

Gold Rate Today: ସୁନାଦରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା କେତେ ରହିଛି ରେଟ୍?

Gold Rate Today: ଶୁକ୍ରବାର ସୁନା ରେଟ୍ ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ, ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତେବେ, ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରେଟ୍?

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 27, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 01:06 PM IST
Gold Rate Today: ସୁନାଦରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା କେତେ ରହିଛି ରେଟ୍?

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Earthquake:ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ,ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲ୍‌ରେ ଭୂକମ୍ପ ତୀବ୍ରତା ୫.୪ ରେକର୍ଡ
earthquake1 hr ago
2
PM Modi3 hrs ago
3
petrol diesel price today3:13 AM IST
4
top 10 news today2:46 AM IST
5
top 10 news todayJun 26