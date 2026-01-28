Gold Rate Today: ସୁନାଦରରେ ବୃହତ ବୃଦ୍ଧି,ଆଜି ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ପିଛା ବଢିଲା...

Gold Rate Today: ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି ସୁନା ରେଟ୍। ଗତକାଲି ରେଟ୍ ରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରେଟ୍? ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜିର ଦର ଉପରେ...
ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୫୧, ୪୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୬୫, ୧୭୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆଜି ଉଭୟ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ଦରରେ ୨,୯୫୦ ଓ ୩,୨୨୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍ ୧,୫୧, ୫୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୬୫ ,୫୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୫୩,୩୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୬୭, ୩୪୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଉଭୟ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେ ୩,୭୦୦ ଓ ୪,୧୪୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି।
ମୁମ୍ବାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍ ୧,୫୧,୪୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୬୫,୧୭୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତାରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୫୧,୪୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୬୫,୧୭୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଓଡି଼ଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୫୧,୪୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୬୫,୧୭୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏ-ବଂ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୨୩,୮୮୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।୨୨ ,୨୪ ଓ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍-ରେ ଦରରେ ୨,୯୫୦,୩,୨୨୦ ଓ ୨,୪୨୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏବଂ ରୂପା କେଜି ପିଛା ୧୩,୦୦୦ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଦର ୪,୦୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
କଟକରେ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ୧,୫୧ ,୪୦୦ ଓ ୧,୬୫,୧୭୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରମୁଖ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୫୧ ,୪୦୦ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୬୫,୧୭୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୫୧ ,୪୦୦ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେଟ୍ ୧,୬୫,୧୭୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ସୁନାଦରକୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ବଡ଼ କାରଣ ହେଲା,ଆମେରିକା ସୁଧହାର ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଡଲାର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ସୁନା ହୋଲ୍ଡିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଛି। ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ସୁନା କ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ରୁଷ୍,ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ କ୍ରୟ ଭାବେ ସୁନା କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଏବେ ସୁନା କିଣା ବଢାଇଛି। ଫଳରେ ସୁନା ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ବିଜନେସ୍ ଓ୍ବେବସାଇଟ୍ goodreturns ଉପରେ ଆଧାରିତ। )