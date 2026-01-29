Gold Rate Today: ବଜେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ସୁନାଦରରେ ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି, ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ରହିଛି...

Advertisement
Gold Rate Today: ସୁନାପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଗତକିଛି ଦିନ ହେବ ସୁନା ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ହେଲେ, ଆଜିର ଦରବୃଦ୍ଧି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିଦ ହଜେଇ ଦିଇଛି ସତରେ....କାହିଁକି ହାଜାରେ କି ୫ ହଜାର ନୁହେଁ, ସୁନା ଦର ଆଜି ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରୂପା ରେଟ୍। ନଜର ପକାନ୍ତୁ...

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 29, 2026, 01:11 PM IST

Gold Rate Today: ସୁନାପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଗତକିଛି ଦିନ ହେବ ସୁନା ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ହେଲେ, ଆଜିର ଦରବୃଦ୍ଧି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିଦ ହଜେଇ ଦିଇଛି ସତରେ....କାହିଁକି ହାଜାରେ କି ୫ ହଜାର ନୁହେଁ, ସୁନା ଦର ଆଜି ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରୂପା ରେଟ୍। ନଜର ପକାନ୍ତୁ...

ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୬୩, ୯୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୭୮, ୮୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆଜି ଉଭୟ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ଦରରେ ୧୦,୮୦୦ ଓ ୧୧,୭୭୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍   ୧,୬୪, ୧୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୭୯ ,୦୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍  ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୬୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୮୩, ୨୮୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଉଭୟ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେ ୧୧,୯୦୦ ଓ ୧୨,୯୯୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍ ୧,୭୮,୮୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୬୩,୯୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତାରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍  ରେଟ୍ ୧,୬୩,୯୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୭୮,୮୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।

ଓଡି଼ଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୬୩,୯୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୭୮,୮୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏବଂ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୩୪,୧୪୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ୨୨ ,୨୪ ଓ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେ ଦରରେ ୧୦,୮୦୦,୧୧,୭୭୦ ଓ ୮,୮୩୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। 

ରୂପା କେଜି ପିଛା ୨୫,୦୦୦ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଦର ୪,୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।କଟକରେ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ୧,୬୩ ,୯୫୦ ଓ ୧,୭୮,୮୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରମୁଖ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୬୩ ,୯୫୦ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୭୮,୮୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୬୩ ,୯୫୦ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେଟ୍ ୧,୭୮,୮୫୦ଟଙ୍କା ରହିଛି।

ରୁଷ୍, ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ କ୍ରୟ ଭାବେ ସୁନା କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଏବେ ସୁନା କିଣା ବଢାଇଛି। ଫଳରେ ସୁନା ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହା ହେଲା, ସୁନାଦରକୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ବଡ଼ କାରଣ । ଆମେରିକା ସୁଧହାର ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଡଲାର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ସୁନା ହୋଲ୍ଡିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଛି। ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ସୁନା କ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି।  

(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ବିଜନେସ୍ ଓ୍ବେବସାଇଟ୍ goodreturns ଉପରେ ଆଧାରିତ। )

