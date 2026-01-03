Advertisement
Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 03, 2026, 02:01 PM IST

ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୨୪, ୫୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୩୫,୮୨୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଉଭୟ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ଦରରେ ୩୫୦ ଓ ୩୮୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି।ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍  ୧,୨୪,୬୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୩୫,୯୭୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍  ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୨୫,୨୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୩୬,୫୮୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଉଭୟ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେ ୬୦୦ ଓ ୬୬୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍ ୧,୨୪,୫୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୩୫,୫୨୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତାରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍  ରେଟ୍ ୧,୨୪,୫୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୩୫,୮୨୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।ଓଡି଼ଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୨୪,୫୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୩୫,୮୨୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏବଂ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୦୧,୮୭୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ୨୨ ,୨୪ ଓ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେ ଦରରେ ୩୫୦,୩୫୦ ଓ ୨୮୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଏବଂ ରୁପା କେଜି ପିଛା ୪୦୦୦ ଟଙ୍କା ଖସି ଦର ୨,୫୬,୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ରହିଛି। 

କଟକରେ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ୧,୨୫,୫୦୦ ଓ ୧,୩୫,୮୨୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରମୁଖ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍  ୧,୨୫,୫୦୦ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍  ୧,୩୫,୮୨୦  ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୨୫,୫୦୦  ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେଟ୍ ୧,୩୫,୮୨୦  ଟଙ୍କା ରହିଛି।

ଦେଶରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ସୁନା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି, ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ, ବିଶ୍ବବ୍ୟାପି ଅଶାନ୍ତି। ଏନେଇ ନିବେଶକମାନେ ସୁନାରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁ ନାହାଁନ୍ତି। ଫଳରେ ସୁନାର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭୂ-ରାଜନୈତିତ  ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ଧାତୁ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ନିବେଷକ। ଫଳରେ ଧାତୁ ଦ୍ବୟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଚାଲିଛି। ଯାହାକି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଟେନସନ୍ ବଢାଉଛି।....

(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ବିଜନେସ୍ ଓ୍ବେବସାଇଟ୍ goodreturns ଉପରେ ଆଧାରିତ। )

 

Gold Rate Today: ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ସୁନା ରୂପା ଦରରେ ରେକର୍ଡ ହ୍ରାସ, ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ପିଛା କମିଲା...
Damage Control by CM Majhi: ୧୪ ଓଏଏସ୍‍ ସମେତ ଅଧିକ ୧୫୧ ପଦବୀ ହେବ ପୂରଣ
Khandagiri Magh Mela 2026: ଏହି ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଖଣ୍ତଗିରି ମାଘ ମେଳା, ୧୦୦ଟି ଲାଗିବ ସିସିଟି
Elon Musk: ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ 'ଏକ୍ସ' କୁ ନୋଟିସ୍
ମହିଳା ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ