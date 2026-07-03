Add Zee Business As A Preferred Source
App

Gold Rate Today: ପୁଣି ବଢିଲା ସୁନା ରୁପା ରେଟ୍, ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ କୁ ରହିଛି...

Gold Rate Today: ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବିବାହ ସିଜିନ୍। ଆଉ ସୁନା ଦର କିଛି ଦିନ ହେବ ଖସିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରେଟ୍। ନଜର ପକାନ୍ତୁ...

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 03, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 11:08 AM IST
Gold Rate Today: ପୁଣି ବଢିଲା ସୁନା ରୁପା ରେଟ୍, ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ କୁ ରହିଛି...

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Road Accident: ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗଲା ୮ ଜୀବନ! ଏକାଧିକ ଆହତ
road accident30 min ago
2
Digital Arrest Scam1 hr ago
3
Amarnath Yatra 20262 hrs ago
4
petrol diesel price today2 hrs ago
5
top 10 news today3 hrs ago