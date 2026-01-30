Gold Rate Today: ବିବାହ ସିଜିନ୍ ରେ ସୁନା ରୁପା ଦରରେ ରେକର୍ଡ ହ୍ରାସ, ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ରହିଛି...

Gold Rate Today: ସୁନାଦର ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦରରେ ବୃହତ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିବାହ ସିଜିନ୍ ରେ କମିଲା ସୁନା ରେଟ୍। ତେବେ, ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରେଟ୍?
ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୫୬,୪୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୭୦, ୬୨୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଆଜି ଉଭୟ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ଦରରେ ୭,୫୫୦ ଓ ୮,୨୩୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍ ୧,୫୬, ୭୭୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୭୦ ,୭୭୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୬୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୭୬, ୭୩୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଉଭୟ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେ ୬,୦୦୦ ଓ ୬,୫୫୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍ ୧,୫୬,୪୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୭୦,୬୨୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତାରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୫୬,୪୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୭୦,୬୨୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ଓଡି଼ଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୫୬,୪୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୭୦,୬୨୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏ-ବଂ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୨୭,୯୭୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ୨୨ ,୨୪ ଓ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍-ରେ ଦରରେ ୭,୫୫୦,୮,୨୩୦ ଏବଂ ୬,୧୭୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଏବଂ ରୂପା କେଜି ପିଛା ୧୦,୦୦୦ ହ୍ରାସ ହୋଇ ଦର ୪,୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।କଟକରେ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ୧,୫୬ ,୪୦୦ ଓ ୧,୭୦,୬୨୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରମୁଖ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୫୬ ,୪୦୦ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୭୦,୬୨୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୫୬ ,୪୦୦ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେଟ୍ ୧,୭୦,୬୨୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ରକେଟ୍ ବେଗରେ ବଢି ଚାଲିଛି ସୁନା ରୁପା ରେଟ୍। ସୁନା ଦର ବଢିବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଜ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗ୍ରୀନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ତ ଉପରେ କବଜ୍ଜା କରିବାର ଜିଦ୍ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ଗୁଡିକୁ ଟାରିଫ୍ ଧମକ ବିଶ୍ବ ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ବରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ନିବେଶକ ସେୟାର୍ ବଜାରରୁ ଟଙ୍କା କାଢି ସୁନା ଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଆସେଟ୍ ରେ ନିବେଶ କରିଥାଆନ୍ତି। ଏହା ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଅଟେ। ଦ୍ବୀତିୟ କାରଣ ହେଉଛି, ଦୁର୍ବଳ ଟଙ୍କା। ଭାରତରେ ସୁନା କେବଳ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାର ଦର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡଲାର୍ ଟଙ୍କାର ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସମ୍ପ୍ରତ୍ତି ଡଲାର୍ ତୁଳନାରେ, ଟଙ୍କା ସର୍ବକାଳୀନ ନିମ୍ନ ସ୍ତର୯୨ ଟଙ୍କା ନିକଟତର ହୋଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଟଙ୍କା ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଦ୍ବାରା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କିଣାଯାଉଥିବା ସୁନାର ଲେଣ୍ତିଂ କଷ୍ଟ ଭାରତରେ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥାଏ।
(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ବିଜନେସ୍ ଓ୍ବେବସାଇଟ୍ goodreturns ଉପରେ ଆଧାରିତ। )