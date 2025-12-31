Gold Rate Today: ବର୍ଷର ଶେଷ ଦିନରେ ସୁନାଦରରେ ବୃହତ ହ୍ରାସ, ରାଜ୍ୟରେ ଭରି ପିଛା କମିଲା ...

Advertisement
Gold Rate Today:ଲଗାତର ତୃତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦରରେ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ  ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ୨୪ ଏବଂ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦରରେ ଯଥାକ୍ରମରେ ୩୦୫୦ ଓ ୨୮୦୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ରୂପା କେଜି ପିଛା ୨୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖସିଥିଲା। ତେବେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୁନା ରୁପା ରେଟ୍  ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରୁପା ରେଟ୍...ନଜର ପକାନ୍ତୁ....

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 31, 2025, 01:00 PM IST

ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୨୪,୫୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୩୫,୮୮୦ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଉଭୟ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ଦରରେ ୩୦୦ ଓ ୩୨୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି।ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍  ୧,୨୪,୭୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୩୬,୦୩୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦର ଖସିଛି। ଉଭୟ ଧାତୁରେ ରେକର୍ଡ଼ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି।  

ALSO READ: Rahu-Ketu Gochar 2026: ୨୦୨୬ରେ ରାହୁକେତୁଙ୍କ ଗୋଚର,ଫିଟିବ ୫ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ;ବର୍ଷସାରା ହେବନି ଟଙ୍କାର ଅଭାବ!

ALSO READ: 8th Pay Commission: ବର୍ଷ ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ସରକାର ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା! ବଢିବ DA ଓ DR, ଲାଭବାନ୍ ହେବେ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ସହ...

ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍  ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୨୫,୫୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୩୬,୯୧୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏଠାରେ ଦର ଖସିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍ ୧,୨୪,୫୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୩୫,୮୮୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତାରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୨୪,୫୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୩୫,୮୮୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।

ଓଡି଼ଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୨୪,୫୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୩୫,୮୮୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏ-ବଂ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୦୧,୯୧୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ୨୨ ,୨୪ ଓ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେ ଦରରେ ୩୦୦,୩୨୦ ଓ ୨୪୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଏବଂ ରୂପା କେଜି ପିଛା ୨,୫୮,୦୦୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କଟକରେ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୨୪,୫୫୦ ଓ ୧,୩୫,୮୮୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରମୁଖ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍  ୧,୨୪,୫୫୦  ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍   ୧,୩୫,୮୮୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୨୪,୫୫୦   ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେଟ୍ ୧,୩୫,୮୮୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସୁନା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି, ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ, ବିଶ୍ବବ୍ୟାପି ଅଶାନ୍ତି। ଏନେଇ ନିବେଶକମାନେ ସୁନାରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁ ନାହାଁନ୍ତି। ଫଳରେ ସୁନାର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଯାହାକି ଦର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ । 

About the Author
author img
Narmada Behera

