Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3237500
Zee OdishaOdisha TrendingGold Rate Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ପିଛା ଦର...

Gold Rate Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ପିଛା ଦର...

Gold Rate Today: ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁନା-ରୂପା ଦର ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରୁ ସୁନା ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରେଟ୍? 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jun 04, 2026, 01:12 PM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ପିଛା ଦର...

Gold Rate Today: ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁନା-ରୂପା ଦର ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରୁ ସୁନା ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରେଟ୍? 

ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୬୫,୦୮୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୮୦, ୦୮୮ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍  ୧,୬୫,୨୫୩ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୮୦,୨୬୨ ଟଙ୍କା ରହିଛି।ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍  ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୬୭ ,୦୪୧ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୮୨,୨୩୪ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍ ୧,୬୫,୦୮୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୮୦,୦୮୮ ଟଙ୍କା ରହିଛି।ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତାରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍  ରେଟ୍ ୧,୬୫,୦୮୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୮୦,୦୮୮ ଟଙ୍କା ରହିଛି।

ALSO READ: JP Das Passes Away: ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ଜେପି ଦାସ,୯୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ

Add Zee News as a Preferred Source

ALSO READ: Shani Vakri in Pisces 2026: ଏହିସବୁ ରାଶିଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇବେ ଶନିଦେବ!ସହିବେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହ...

ଓଡି଼ଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୬୫,୦୮୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୮୦,୦୮୮ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏବଂ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୩୫,୦୬୩ ଟଙ୍କା ରହିଛି।  ଏବଂ ରୁପା କେଜି ପିଛା ୨,୮୫,୦୦୦ ରହିଛି। କଟକରେ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ୧,୬୫,୦୮୦ ଓ  ୧,୮୦,୦୮୮  ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରମୁଖ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୬୫,୦୮୦ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍  ୧,୮୦,୦୮୮ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୬୫,୦୮୦ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେଟ୍  ୧,୮୦,୦୮୮  ଟଙ୍କା ରହିଛି।

Disclaimer: ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ । ଏହା ଜୀ ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହେଁ। ସୁନା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ଓ ବଜାର ମୂଲ୍ୟକୁ ପରଖି କିଣନ୍ତୁ ।

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Gold rate today
Gold Rate Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ପିଛା ଦର...
JP Das Passes Away
JP Das Passes Away: ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ଜେପି ଦାସ,୯୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ
BJP government
BJP Government: ମୋହନ ମାଝିଙ୍କ ସରକାରକୁ ପୁରିଲା ଦୁଇ ବର୍ଷ
Chumur
ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମଡେଲ ବର୍ଡର ଭିଲେଜ ମାନ୍ୟତା ପାଇବ ଏହି ଗାଁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ
Oil Factory Fire
Oil Factory Fire: ତେଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ