Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3129828
Zee OdishaOdisha TrendingGold Rate Today: ହୋଲିରେ ସୁନାଦରରେ ବୃହତ ହ୍ରାସ, ରାଜ୍ୟରେ ଭରି ପିଛା ଖସିଲା...

Gold Rate Today: ହୋଲିରେ ସୁନାଦରରେ ବୃହତ ହ୍ରାସ, ରାଜ୍ୟରେ ଭରି ପିଛା ଖସିଲା...

Gold Rate Today: ଦିନକୁ ଦିନ ସୁନା ରେଟ୍ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ବିବାହ ସିଜିନ୍ ରେ ସୁନାଦର ବୃଦ୍ଧି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଟେନସନ୍ ବଢାଇ ଦେଇଛି। ତେବେ, ଏହାରି ଭିତରେ ହୋଲିରେ ସୁନା ଦର ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରେଟ୍?

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 04, 2026, 12:49 PM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: ହୋଲିରେ ସୁନାଦରରେ ବୃହତ ହ୍ରାସ, ରାଜ୍ୟରେ ଭରି ପିଛା ଖସିଲା...

Gold Rate Today: ଦିନକୁ ଦିନ ସୁନା ରେଟ୍ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ବିବାହ ସିଜିନ୍ ରେ ସୁନାଦର ବୃଦ୍ଧି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଟେନସନ୍ ବଢାଇ ଦେଇଛି। ତେବେ, ଏହାରି ଭିତରେ ହୋଲିରେ ସୁନା ଦର ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରେଟ୍?

ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୫୦,୮୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୬୪,୫୧୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେ ୨,୮୫୦ ଓ ୩,୦୧୧ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍  ୧,୫୦,୯୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୫୦ ,୯୫୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍  ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୫୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୬୫,୮୨୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଉଭୟ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେ ୨,୬୫୦ ଓ ୨,୮୯୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି।ମୁମ୍ବାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍ ୧,୫୦,୮୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୬୪,୫୧୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତାରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍  ରେଟ୍ ୧,୫୦,୮୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୬୪,୫୧୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। 

ଓଡି଼ଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୫୦,୮୦୦ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୬୪,୫୧୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏବଂ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୨୩,୩୮୦ଟଙ୍କା ରହିଛି। ୨୨ ,୨୪ ଓ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍-ରେ ଦରରେ ୨,୮୫୦,୩,୧୧୦ ଓ ୨,୩୪୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଏବଂ ରୂପା କେଜି ପିଛା ୨୦,୦୦୦ ହ୍ରାସ ହୋଇ ଦର ୨,୯୫,୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।କଟକରେ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ୧,୫୦,୮୦୦ ଓ ୧,୬୪,୫୧୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରମୁଖ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୫୦,୮୦୦ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୬୪,୫୧୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୫୦,୮୦୦ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେଟ୍ ୧,୬୪,୫୧୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। 

Add Zee News as a Preferred Source

(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ବିଜନେସ୍ ଓ୍ବେବସାଇଟ୍ goodreturns ଉପରେ ଆଧାରିତ। )

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Gold rate today
Gold Rate Today: ହୋଲିରେ ସୁନାଦରରେ ବୃହତ ହ୍ରାସ, ରାଜ୍ୟରେ ଭରି ପିଛା ଖସିଲା...
Holi 2026 Wishes
Holi 2026 Wishes: ହୋଲିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ.
petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ହୋଲିରେ କମିଲା ତେଲ ରେଟ୍; ରାଜ୍ୟରେ ଲ
Holi 2026
Holi 2026: ହୋଲି ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହି ୬ଟି ନିୟମ, ନଚେତ୍...
top 10 news today
Top 10 News Today: ଆଜି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି,ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି