Add Zee Business As A Preferred Source
App

Gold Rate Today: ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ମିଳିଲା ଖୁସି ଖବର! କମିଲା ସୁନା ରେଟ୍

Gold Rate Today: ସୁନାଦର ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଦର ଉପରମୁହାଁ ରହିଛି। ତେବେ, ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରେଟ୍?

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 06, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 01:39 PM IST
Gold Rate Today: ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ମିଳିଲା ଖୁସି ଖବର! କମିଲା ସୁନା ରେଟ୍

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Khan Sir Controversy: ସରେଣ୍ଡର କରିବେ ଖାନ ସାର !
Khan Sir Controversy51 min ago
2
pok2 hrs ago
3
road accident2 hrs ago
4
CJP protest2 hrs ago
5
Odisha news3 hrs ago