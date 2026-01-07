Gold Rate Today: ଚିନ୍ତା ବଢାଉଛି ସୁନାରୁପା ଦର, ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ପିଛା ରହିଛି...

Advertisement
Gold Rate Today: ଦିନକୁ ଦିନ ଦେଶରେ ସୁନା ରୁପା ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କେଉଁ ସହରରେ ଆଜି କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଓ ରୁପାରେଟ୍ ....?

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 07, 2026, 12:15 PM IST

Gold Rate Today: ଦିନକୁ ଦିନ ଦେଶରେ ସୁନା ରୁପା ରେଟ୍  ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ରୁପା ଦର ସର୍ବକାଳୀନ ସ୍ତରରେ ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି।  ଇଣ୍ତିଆ ବୁଲିୟନ୍ ଆଣ୍ତ ଜୁଏଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ମୁତାବକ  ରୁପା କିଲୋପିଛା  ଦର ୭୨୨୫ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ୨.୪୪ ଲକ୍ଷ ଛୁଇଁଛି।  ଭୁନବେଶ୍ବରରେ ରୁପା ରେଟ୍  କିଲୋ ଦର ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ୨.୭୧ ଲକ୍ଷ ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି, ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ୬୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ଦର ୧.୩୭ ଲକ୍ଷ ଛୁଇଁଛି। ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ୫୫୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ୧.୨୭ ଲକ୍ଷ ରହିଛି।  ଗତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଦେଶରେ ସୁନା ୭୫ ଶତକଡା ଓ ରୁପା ୧୬୭ ଶତକଡା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। 

ଏହି ଅବଧିରେ ରୁପା ୧.୪୪ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ସୁନା ୫୭,୦୩୩ ଟଙ୍କା ବଢିଛି। ସୁନା ବୃଦ୍ଧି ପଛର ତିନି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ରହିଛି। ଆମେରିକା ସୁଧହାର ହ୍ରାସ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସୁନାର ହୋଲ୍ଡିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଛି।  ଫଳରେ ଲୋକେ ସୁନା କିଣା ବଢାଇଛନ୍ତି। ଋଷିଆ -ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ବରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା  ଜାରି ରହିଛି। ଏହାଦ୍ବାରା ଲୋକେ ସୁନା କିଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ସୁନା କିଣା ବଢାଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ୍ ଧାତୁର ଚାହିଦା ବଢିଛି। ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଧାତୁର ଦର ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି। ତେବେ, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କେଉଁ ସହରରେ ଆଜି କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଓ ରୁପାରେଟ୍ ....? 

ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୨୭, ୮୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୩୯,୪୮୦ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଉଭୟ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ଦରରେ ୬୦୦ ଓ ୬୬୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍  ୧,୨୮,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୩୯,୬୩୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। 

ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍  ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୨୮,୭୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୪୦,୪୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଉଭୟ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେ ୪୦୦ ଓ ୪୩୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍ ୧,୨୭,୮୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୩୯,୪୮୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତାରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍  ରେଟ୍ ୧,୨୭,୮୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୩୯,୪୮୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।

ଓଡି଼ଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୨୭,୮୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୩୯,୪୮୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏବଂ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୦୪,୬୧୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ୨୨ ,୨୪ ଓ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେ ଦରରେ ୬୦୦,୬୬୦ ଓ ୪୯୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏବଂ ରୁପା କେଜି ପିଛା ୧୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଦର ୨,୮୩,୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ରହିଛି। କଟକରେ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ୧,୨୭,୮୫୦ ଓ ୧,୩୯,୪୮୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରମୁଖ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍  ୧,୨୭,୮୫୦ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍   ୧,୩୯,୪୮୦  ଟଙ୍କା ରହିଛି। 
ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୨୭,୮୫୦  ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେଟ୍ ୧,୩୯,୪୮୦   ଟଙ୍କା ରହିଛି।

(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ବିଜନେସ୍ ଓ୍ବେବସାଇଟ୍ goodreturns ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଜି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କୌଣସି ମତେ ରହିବ ନାହିଁ )

