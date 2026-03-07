Gold Rate Today: ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ବଢିଲା ସୁନା ରେଟ୍, ଭରି ପିଛା...

Gold Rate Today: ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ସୁନା ରେଟ୍ ଖସୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଝଟକା। ଗତକିଛି ଦିନ ହେବ ସୁନା ଦର ଖସିଥିଲା। ଆଜିର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମକେଇ ଦେଇଛି। ତେବେ, ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ରେଟ୍?
ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୬୩,୬୪୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେ ୨,୩୦୦ ଓ ୨,୫୧୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି।ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍ ୧,୫୦,୧୫୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୬୩ ,୮୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୫୦,୫୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୬୪,୧୮୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଉଭୟ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେ ୯୦୦ ଓ ୯୮୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି।
ମୁମ୍ବାଇରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ଦାମ୍ ୧,୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୬୩,୬୪୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତାରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୬୩,୬୪୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
ଓଡି଼ଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୬୩,୬୪୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏବଂ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧,୨୨,୭୩୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ୨୨ ,୨୪ ଓ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍-ରେ ଦରରେ ୨,୩୦୦,୨,୫୧୦ ଓ ୧୮୮୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏବଂ ରୂପା କେଜି ପିଛା ୨,୯୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କଟକରେ ୨୨ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ରେଟ୍ ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ୧,୫୦,୦୦୦ ଓ ୧,୬୩,୬୪୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରମୁଖ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ୧୦ ଗ୍ରାମ୍ ରେଟ୍ ୧,୫୦,୦୦୦ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୬୩,୬୪୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ର ଦାମ୍ ୧,୫୦,୦୦୦ ଓ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେଟ୍ ୧,୬୩,୬୪୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ବିଜନେସ୍ ଓ୍ବେବସାଇଟ୍ goodreturns ଉପରେ ଆଧାରିତ। )